Tres intoxicados por monóxido de carbono por un brasero en una vivienda en El Perdigón

Gráfico elaborado por el 112 con datos de los tres intoxicados por monóxido de carbono en una vivienda de El Perdigón - @112CYL

EL PERDIGÓN (ZAMORA), 30 (EUROPA PRESS)

Tres personas de 54, 83 y 89 años han resultado intoxicadas por monóxido de carbono en un incidente ocurrido esta noche en una vivienda de la localidad zamorana de El Perdigón, según los datos que aporta el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 y recoge Europa Press.

Los hechos han ocurrido en torno a las 04.06 horas de este jueves, 30 de octubre, cuando se informó de un incidente en una vivienda situada en la calle Portillo en El Perdigón donde un varón se encontraba indispuesto. Desde el 1-1-2 se informó a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que moviliza una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico.

Al llegar, el personal sanitario comunicó que era una intoxicación por monóxido de carbono producida por un brasero por lo que se avisó a la Guardia Civil (COS) de Zamora, a los Bomberos de la Diputación de Zamora y a las empresas suministradoras de gas.

Ya en el lugar, el personal sanitario atendió y trasladó al Complejo Asistencial de Zamora a tres personas, un varón de 89 años que fue evacuado en UVI móvil y dos mujeres de 83 y 54 años que fueron trasladadas en ambulancia soporte vital básico.