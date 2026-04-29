Tres Jóvenes Detenidos Por 29 Delitos De Daños Y Robos En Vehículos Y Garajes Al Sureste De Valladolid. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón y a dos menores de edad como presuntos autores de 29 hechos delictivos cometidos entre diciembre de 2025 y febrero de 2026 en el sureste de Valladolid. La investigación, que ha concluido con la imputación de cinco delitos de robo en interior de vehículo, dos delitos de daños y uno de hurto de uso de vehículo, ha puesto fin a una serie continuada de actos vandálicos en garajes comunitarios que se caracterizaban por la ausencia de un ánimo de lucro relevante, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Desde finales del pasado año, las comisarías de Delicias y Parquesol habían recibido un número creciente de denuncias por daños y sustracciones de escaso valor en vehículos estacionados en la zona sur de la ciudad, siempre en horario nocturno. Los hechos presentaban un patrón común, consistente en roturas de lunas, rayones en carrocerías, vaciado de extintores y la sustracción de objetos de poco valor que, en ocasiones, eran abandonados posteriormente en los propios garajes.

El operativo policial se ha cerrado el pasado 11 de febrero tras diversas gestiones de investigación que han permitido relacionar a los detenidos con la oleada de incidentes. La identificación de los tres jóvenes se ha producido después de que una testigo alertara al 091 sobre la manipulación de una motocicleta y, posteriormente, gracias a la grabación de una cámara de seguridad de un vehículo que registró a los implicados causando desperfectos en un garaje mientras se grababan con un teléfono móvil.

Los actos vandálicos se han concentrado especialmente en el Arco de Ladrillo y la Ciudad de la Comunicación, donde los implicados accedían de madrugada para causar cuantiosos daños en instalaciones y turismos. Además de la rotura de ventanillas y el uso de extintores, los denunciantes han reportado daños en portales, ascensores y espejos, unas acciones que, según la investigación, no respondían a una motivación personal ni a una finalidad de lucro significativa.

Desde la detención de los tres implicados no se ha vuelto a registrar ningún hecho similar ni en la zona afectada ni en sus inmediaciones.

Tras prestar declaración, el mayor de edad ha quedado en libertad y los dos menores han sido puestos a disposición de las autoridades competentes, remitiéndose el atestado completo al Tribunal de Instancia, Sección de Instrucción en funciones de Guardia de Valladolid.