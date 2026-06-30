Tres nuevos estudios refuerzan la importancia científica de los dinosaurios de la Sierra de la Demanda, en Burgos. - MUSEO DE LOS DINOSAURIOS

SALAS DE LOS INFANTES (BURGOS), 30 (EUROPA PRESS)

La revista Ciencias de la Tierra ha publicado tres nuevos estudios sobre los dinosaurios de la Sierra de la Demanda que han reforzado el papel de la especie 'Demandasaurus darwini' como una referencia obligatoria para entender la evolución y las migraciones de fauna entre Europa y África en la primera mitad del Cretácico. Estos trabajos científicos corresponden a las ponencias que se han presentado en el Congreso Internacional Pala-Dino, celebrado en San Millán de la Cogolla (La Rioja) en mayo de 2025.

El primer trabajo publicado ha profundizado en los escasos restos de rebaquisáuridos en Europa, Asia y América del Norte, mientras que el segundo se ha centrado en dos vértebras dorsales inéditas de 'Demandasaurus' que comparten características entre ejemplares europeos y africanos. Por su parte, la última investigación ha analizado un maxilar grande y bien conservado de un dinosaurio iguanodontio herbívoro hallado cerca de Villanueva de Carazo, el cual presenta rasgos anatómicos diferentes a las especies conocidas y aumenta la diversidad del grupo en la península ibérica.

El Museo de Dinosaurios de Salas de los Infantes ha planteado un nuevo proyecto de investigación sobre el 'Demandasaurus' iniciado en 2025 y con una duración prevista de al menos cinco años, financiado en sus distintas etapas con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Burgos.

En su primera fase, los científicos han planificado el uso de tomografías para revelar el número de dientes y el ritmo de reemplazo, realizar análisis filogenéticos y elaborar modelos 3D de los fósiles. Durante la segunda fase, especialistas como Alba Marco y la restauradora Caterine Arias han comenzado a tratar huesos inéditos que se encontraban protegidos en paquetes de poliuretano o recubiertos por roca.

El equipo científico de este proyecto ha integrado a paleontólogos de origen diverso, entre los que se encuentran los doctores José Ignacio Canudo de la Universidad de Zaragoza, Bernat Vila del Institut Català de Paleontologia, Mattia Antonio Baiano de Argentina y Fidel Torcida del museo salense.

Las investigaciones han confirmado que el 'Demandasaurus', descubierto inicialmente en el yacimiento Tenadas de los Vallejos II cerca de Ahedo de la Sierra por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas, ha continuado siendo uno de los dinosaurios de mayor trascendencia en la paleontología europea.

Esta serie de proyectos ha servido para mostrar la proyección internacional de la institución municipal, que celebra su vigesimoquinto aniversario en 2026. La actividad de investigación y divulgación de este centro, que custodia especies singulares de la comarca burgalesa como 'Europatitan eastwoodi' o 'Foskeia pelendomun', ha asegurado la continuidad de unos trabajos que han generado un beneficio social, cultural, educativo y económico para la Comunidad Autónoma.