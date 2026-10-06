Tres nuevos itinerarios permiten disfrutar del enoturismo, el enociclismo y la gastronomía del Cerrato palentino

Armisén durante el acto de presentación de los tres nuevos itinerarios por el Cerrato palentino. - DIP PALENCIA

BALTANÁS (PALENCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El proyecto 'Creación de Experiencias, Rutas e Itinerarios de Enoturismo Sostenible en el Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino', ha permitido mentorizar a diez empresas locales y diseñar tres rutas temáticas que combinan patrimonio subterráneo, gastronomía de proximidad y turismo activo.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, ha presentado en el Museo del Cerrato de Baltanás los resultados finales de este programa y ha destacado que estas nuevas iniciativas "servirán para consolidar el ecoturismo sostenible" en la comarca palentina del Cerrato.

Asimismo, Armisén ha destacado que las empresas participantes han adquirido metodologías para el diseño de "productos enoturísticos de alto valor añadido", además de que han identificado buenas prácticas e intercambiando conocimientos para coordinar una oferta conjunta.

Para la presidenta de la Diputación se trata de una iniciativa "de impulso y de innovación" al tiempo que ha asegurado que lo fundamental, es que "haya una actividad ordinaria con compromiso en el propio territorio y que las administraciones ayuden a la formación, a la innovación y a seguir contando lo mucho y bueno que tiene el Cerrato palentino".

Este proyecto ha permitido mentorizar a 10 empresas locales que son Bodega Carreprado, Casa de La Ribera, Destiny Bike, El Portal del Cerrato, Hotel La Basílica, La Casona de Villodrigo, Descenso del Arlanzón, Raíces del Cerrato, Bodega Remigio Salas y Bodega Valdesneros.

El trabajo de todas ellas ha culminado con "itinerarios vinculados a distintos recursos", a través de portfolio integrado "para que el visitante o el que se acerca al Cerrato pueda hacerlo de una manera ordenada, de una manera profesional y de una manera muy informada" para descubrir estos recursos.

Así, los tres itinerarios temáticos son 'Cerrato subterráneo: Vino, bodegas y memoria patrimonial' está centrado en el patrimonio arquitectónico vinculado a la tradición vitivinícola y sus bodegas subterráneas. Por su parte, 'Sabores del Cerrato: Vino, huerta y producto local' es una propuesta gastronómica orientada al maridaje de los vinos de la zona con los productos de proximidad.

Finalmente, 'Cerrato en movimiento: Enociclismo, riberas y paisaje lento' está enfocado al turismo activo y de naturaleza en torno a los ríos y paisajes comarcales.

Estas rutas estructuradas ofrecen escapadas y experiencias singulares orientadas a reforzar el orgullo de pertenencia local y posicionar la autenticidad del Cerrato Palentino en el mapa del turismo enológico nacional.

Esta iniciativa se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) El Cerrato Palentino, Paisaje Cultural del Vino. Adjudicado a la empresa SINGULAE P&C, S.L. por un importe de 17 545,00 euros, está financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. FOTO: Presentación del proyecto 'Creación de Experiencias, Rutas e Itinerarios de Enoturismo Sostenible en el Cerrato Palentino' (Diputación de Palencia)