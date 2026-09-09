Tres personas heridas en una colisión entre dos turismos en Ponferrada (León)

LEÓN, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas este miércoles tras la colisión entre dos turismos registrada en una rotonda de la avenida de Oporto de Ponferrada (León), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido a las 19.28 horas en la rotonda situada en la confluencia de la avenida de Oporto con la calle Burdeos, donde se ha registrado el accidente entre los dos vehículos.

En concreto, el 112 ha recibido el aviso que alertaba de tres personas heridas, entre ellas dos varones y una mujer, sin que se hayan facilitado más datos sobre su estado o sus edades.

La sala de operaciones del 112 ha trasladado el aviso a la Policía Municipal de Ponferrada y al Cuerpo Nacional de Policía, así como a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado asistencia sanitaria al lugar del accidente para atender a las personas heridas.