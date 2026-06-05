Tres quesos de Francia, Rueda (Valladolid) y EEUU se alzan con los tres grandes 'Cinchos de Oro'

Quesos que han participado en los Premios Cincho, organizados por la Junta de Castilla y León. - JCYL

VALLADOLID 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los tres Grandes Cinchos de Oro, máximo reconocimiento del concurso internacional Cincho Cheese Awards 2026 convocado por la Junta, han recaído en los quesos Colette Nature, elaborado por SAS Fromages Bach (Francia); Granoro Cabra, de Rueda Cheesemonger (Valladolid); y Rogue River Bleu, de Rogue Creamery (Estados Unidos).

Además, entre los premios especiales, el reconocimiento al Mejor Queso Artesano de Castilla y León ha recaído en Queso Muzientes Curado, de Quesería Artesana de Mucientes (Valladolid), mientras que el premio al Mejor Queso de Oveja de España ha sido para Vasco Navarra, elaborado por Quesos La Vasco Navarra (Navarra).

El premio al Mejor Queso Ecológico se ha concedido ex aequo a Montes de Alcalá, de Quesería El Gazul (Cádiz), y a Old Wanczyk, de la quesería polaca Wanczykowka, tras alcanzar ambas elaboraciones la misma puntuación.

Durante tres días, un jurado internacional integrado por 69 expertos ha evaluado 1.300 muestras procedentes de 18 países en la duodécima edición nacional y sexta internacional de los Cincho Cheese Awards, uno de los certámenes queseros de mayor prestigio de Europa.

ORO Y PLATA.

Al margen de los premios especiales, el jurado ha concedido 117 premios entre 67 Cinchos de Oro y 50 Cinchos de Plata. De los 117 premios, el 73,5 por ciento han sido nacionales y el resto internacionales, con Francia (7 premios), Italia (7 premios) y Polonia (6 premios) como países con más reconocimientos.

Los quesos de oveja han tenido un protagonismo destacado en el palmarés nacional de los Premios Cincho ya que de los 86 galardones concedidos a quesos españoles, 37 corresponden a categorías de queso de oveja.

Los 21 Cinchos de Oro y Plata conquistados por las queserías de Castilla y León suponen casi el 18 por ciento de todos los premios Cincho 2026. Zamora y Valladolid han sido las provincias con más galardones, con seis premios cada una, con Palencia en tercer lugar con tres premios.

En concreto, en la categoría de Cinchos de Oro, Castilla y León comparte el liderazgo nacional con Castilla-La Mancha y Andalucía, con 11 galardones cada una. De este modo, casi uno de cada cuatro Cinchos de Oro concedidos a quesos españoles ha recaído en elaboraciones de la Comunidad, especialmente en las producidas con leche de oveja, que han obtenido seis reconocimientos.

Dentro del certamen, aunque fuera de concurso, también se conceden los Cinchos de Honor. En esta edición han distinguido a Rubén Valbuena, de Granja Cantagrullas, con la Mención Especial; a Alonso Santos de Pedro, fundador de la quesería La Faya, por su Trayectoria Profesional; y a la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA), con el reconocimiento a la Proyección Internacional.

Asimismo, se ha concedido el premio a la Calidad de la Leche, un reconocimiento dirigido a los ganaderos por la excelencia de la materia prima. En la categoría de vacuno ha recaído en SEJA S.C.P., de Papatrigo (Ávila); en ovino, en Guzmán TCEA, de Madridanos (Zamora); y en caprino, en FPD Agro Gen S.L., de Tordómar (Burgos).