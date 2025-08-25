Tres varones y una mujer detenidos en Valladolid este domingo por incidentes entre tres parejas

VALLADOLID 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Valladolid ha detenido este domingo a tres varones y una mujer como consecuencia de distintos incidentes registrados entre tres parejas, en un caso por quebrantamiento de condena y los otros dos por violencia doméstica y de género, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

El primero de los sucesos se produjo sobre las 01.30 horas del domingo, cuando una mujer solicitó auxilio vía telefónicamente para denunciar que su expareja, que tenía una orden de prohibición de comunicación y de alejamiento respecto de ella, se encontraba en un establecimiento en el que habían coincidido en la Avenida de Salamanca y que, en lugar de abandonar el local, se había acercado a la requiriente en varias ocasiones con una sonrisa.

Ante ello, una patrulla de paisano entró en el bar acompañada de la mujer, de 24 años, y ésta identificó a su expareja. Los agentes verificaron entonces que sobre el citado individuo pesaba una orden de alejamiento a menos de 500 metros y también la prohibición de comunicarse dictada por el Juzgado de lo Penal 1 de la capital, con lo que detuvieron al infractor por un presunto delito de quebrantamiento de condena.

La segunda intervención se produjo sobre las 21.00 horas también del domingo a raíz de la llamada recibida de un vecino en la que éste refería estar escuchando una fuerte discusión de pareja, con rotura de cristales incluida, en una vivienda situada en el barrio de La Victoria.

Personada una patrulla en la vivienda, una mujer con los ojos llorosos y muy sofocada les franqueó la puerta y la mujer, mientras a su espalda se hallaba un hombre con evidentes síntomas de encontrarse embriagado, les confesó que había discutido con su pareja y que en un momento dado le había golpeado en la cabeza con un martillo, mientras que él, según explicó también la moradora del piso, la había agarrado por el cuello, la había tirado contra la cama, le había arrebatado el móvil y había roto una venta, no sin antes tirarla de los pelos.

Ante lo ocurrido, tras entrevistarse también con el varón, los agentes detuvieron a los dos contendientes, ambos de 38 años, ella por un presunto delito de violencia doméstica y él por un delito de violencia de género.

El tercer servicio policial del domingo se registró alrededor de las 22.56 horas en una vivienda ubicada en la zona del Prado de La Magdalena, a requerimiento de una mujer que denunció que su expareja, de la que llevaba separada una semana, se había personado borracho en el domicilio donde ella trabaja como cuidadora de una persona mayor.

La mujer, de 43 años, relató que el varón la había golpeado en la cara, evidencia que los agentes pudieron comprobar ya que presentaba lesiones, sobre todo en la zona de la nariz. La víctima explicó que había mantenido una relación de dos años con su agresor y que hacía una semana que había decidido dejarle, algo que él, de 38 años, parece que no acababa de aceptar.

Finalmente, la patrulla trasladó a la víctima hasta un centro de salud para ser atendida de sus lesiones y detuvo al autor de las mismas por un delito de agresión y violencia de género.