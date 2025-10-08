El promotor de un parque eólico en Soria sostiene que fue chantajeado para que dejara entrar a Iberdrola como socio.- EUROPA PRESS

Dice que la hidroeléctrica le ofreció 20 millones pesetas cuando el valor era de unos "20 millones de euros"

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El representante de la sociedad Altos del Rasero, Juan José Marcos Carrión, quien proyectaba desde el año 2000 la construcción de un parque eólico en la provincia de Soria, ha ratificado las presiones sufridas en su día desde el Ente Regional de la Energía (EREN) para que dejara entrar en el accionariado a Iberdrola, requisito sin el cual no avanzaría la tramitación de su iniciativa.