Suspendida la audiencia preliminar contra el presunto autor del crimen de Viana al estar pendientes varios recursos

Archivo - Trib.- Prorrogada la prisión provisional del presunto autor de la muerte de su pareja y sus tres perros en Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción 4 de Valladolid ha acordado suspender la audiencia preliminar, en el marco del procedimiento de la Ley de Jurado, que tenía previsto celebrar este jueves contra Jorge Luis M.S, acusado de la muerte del nuevo compañero sentimental de su expareja ocurrido la madrugada del 14 de enero de 2025 en la localidad vallisoletana de Viana de Cega, al estar pendientes aún de resolver varios recursos que podrían afectar a la causa.

Aunque la citada audiencia tenía por objeto, entre otros cometidos, decretar la apertura de juicio oral y concretar qué hechos y delitos contituirán la base de la causa, finalmente la instructora, a petición de la Fiscalía y del abogado del encausado, ha optado por la suspensión debido a que, por un lado, sigue pendiente una diligencia relativa al informe del laboratorio de la Guardia Civil sobre una serie de muestras recogidas en el escenario del crimen y, por otro, aún la Audiencia Provincial no ha resuelto varios recursos presentados por la defensa, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Respecto de los hechos que se saldaron con la muerte del nuevo novio de su expareja, las acusaciones pública y las tres particulares, una de ellas en representación de los padres y hermanos de la víctima, Jorge Enrique M.C, de 36 años y origen mejicano, así como los letrados de la novia del fallecido y de una expareja anterior con la que tuvo tres hijos, todas ellas coinciden al tipificar los hechos como un asesinato, con las agravantes de alevosía y ensañamiento, y añaden otros delitos de allanamiento de morada y dos más de lesiones.

En concreto, la acusación pública solicita para Jorge Luis M.S. una condena global de 26 años, de ellos 21 por asesinato, otros dos más por allanamiento y tres más por las lesiones sufridas por un hermano del fallecido, así como, en concepto de responsabilidad civil, un conjunto de indemnizaciones que suman 710.075 euros a repartir, en distintas cuantías, entre los tres hijos de la víctima, su padre, sus tres hermanos y su novia.

Por su parte, los padres y hermanos del fallecido solicitan 32 de cárcel y 313.230 euros, mientras que la que en el momento de los hechos era pareja del apuñalado eleva la petición de condena a 37 y solicita 60.000 euros de indemnización. Además, la expareja, quien tuvo tres hijos con el finado, pide una pena de 35 de privación de libertad y una indemnización global de 262.814 euros.

En la causa trató de personarse también como acusación popular, pero sin éxito, la Asociación Defensa Integral Víctimas Especializada (Adive). Dicho colectivo sí logró personarse en el juicio por el tiroteo ocurrido en julio de 2022 en Santovenia de Pisuerga, donde un vecino de la localidad mató a tiros a otro convecino y a un mando de la Guardia Civil que se había desplazado desde Madrid con el fin de convencer al autor para que se entregara.

IMPOSIBILIDAD DE CONCRETAR LOS HECHOS

Frente a las acusaciones, la defensa solicita un fallo absolutorio, muestra su disconformidad con los escritos de las acusaciones y niega de forma expresa el relato de hechos presentado por éstas, sin poder ofrecer un relato propio y completo como consecuencia, según denuncia, de las denegaciones de todas las diligencias probatorias interesadas a lo largo de la instrucción. "En cualquier caso, se pretende acreditar la afectación psíquica previa del acusado en el momento de los hechos y también que sufrió actos de violencia física e intimidación verbal" por parte de la víctima.

El acusado, militar de profesión y destinado en la base de El Empecinado, en Santovenia de Pisuerga, se encuentra desde el día 15 de enero de 2025 en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de que ese día fuera puesto a disposición judicial y, al igual de lo ocurrido en la Comandancia, se acogiera a su derecho de no declarar.

La hipótesis de los celos es el posible móvil del crimen perpetrado sobre las 03.00 horas del día 14 de enero de 2025 en la persona del entonces novio de su expareja, Jorge Enrique M.C, cuando el detenido acudió al domicilio ocupado por ambos, un segundo ubicado en el número 17 de la calle Cardiel de Viana de Cega, en el centro de la referida localidad, y una vez dentro mantuvo un enfrentamiento con la víctima, mientras la pareja de ésta, de 37, se encontraba en el dormitorio.

La agresión se habría producido con una navaja que el homicida portaba y con la que asestó varias heridas a su víctima en el cuello y el pecho, lesiones que le ocasionaron la muerte en el mismo escenario de los hechos.

Durante el crimen, la pareja del fallecido y a su vez expareja de su verdugo se interpuso para evitar, sin éxito, el apuñalamiento--resultó con lesiones--y solicitó auxilio a hermanos del agredido que vivían también en el mismo inmueble. A su llamada acudieron tres hermanos del finado que lograron desarmar al autor del apuñalamiento, episodio en el que resultó también herido uno de los varones que intervinieron y que retuvieron al homicida hasta la llegada de una patrulla de la Guardia Civil.

El pasado mes de junio, el acusado fue condenado ya a un total de 34 meses de prisión por un delito de coacciones, un delito de maltrato en el ámbito de la violencia de género y otro de acoso cometidos contra su expareja, en el marco de otro procedimiento que se instruyó por separado y que sentenció la Sección Penal número 2.