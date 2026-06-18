El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación de las monjas de Belorado contra su desahucio

Archivo - Exterior del Convento de Belorado. - Tomás Alonso - Europa Press - Archivo

BURGOS 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido un recurso de casación presentado por las monjas cismáticas de Belorado (Burgos) contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra el dictamen del Tribunal de Briviesca que ordenó el desahucio del Monasterio de Santa María de Bretonera, en Belorado

Según ha informado la Oficina del Comisario Pontificio de los Monasterios de Belorado, Orduña y Derio, una providencia de la Sala de lo Civil ha decidido inadmitir el recurso de casación presentado por las cismáticas, al considerar que "no existe una justificación sólida de interés casacional" que avale su pretensión.

Con esta resolución, el Alto Tribunal declara firme la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Burgos y, según las mismas fuentes, "cierra cualquier posibilidad de recurso posterior".

La decisión judicial se apoya en el argumento clave sobre la "falta de legitimidad de las recurrentes" para actuar en nombre de la institución religiosa.

Según el TS, el derecho a la libertad religiosa invocado fue ejercido por las demandadas "a título personal y no en representación del monasterio".

Los magistrados subrayan que la exabadesa, Laura García de Viedma, carece de poderes para representar legalmente al cenobio, una facultad que recae exclusivamente en el arzobispo de Burgos, monseñor Mario Iceta, en su condición de Comisario Pontificio.

En su escrito, la Sala de lo Civil recuerda el marco jurídico que rige estas entidades, señalando que los Acuerdos con la Santa Sede de 1979 otorgan carácter estatutario a la legislación canónica.

Las mismas fuentes han apuntado que "el Estado español reconoce la personalidad jurídica y la capacidad de obrar de las órdenes y congregaciones religiosas, un estatus que, según el tribunal, no puede ser alterado por los intentos de las demandadas de inscribir una nueva asociación, algo que ya fue denegado por sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en junio de 2025".

Este fallo del Supremo "viene a confirmar lo dictaminado hace meses", han insistido.

Como han recordado, el proceso arrancó con la Sentencia 80/2025 del Tribunal de Instancia de Briviesca, que ordenó el desahucio de la finca y advirtió de que, de no producirse un desalojo voluntario, se procedería al lanzamiento de las ocupantes.

Dicha resolución fue recurrida posteriormente ante la Audiencia Provincial de Burgos, que el pasado 29 de enero de 2026 ratificó íntegramente el fallo inicial, imponiendo además las costas a las apelantes. Ahora, el Tribunal Supremo no solo ratifica esa orden, sino que también condena a la parte recurrente al pago de las nuevas costas y a la pérdida del depósito constituido para el proceso.

El Alto Tribunal, ahora, declara firme la Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos que desestimaba el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia del Tribunal de Briviesca que ordenaba el desahucio del Monasterio de Belorado.