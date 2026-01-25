Archivo - El Trío Arbós ofrecerá este lunes un concierto en el Liceo de Salamanca dentro del XIV Ciclo de Cámara y Solistas - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA - Archivo

SALAMANCA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El XIV Ciclo de Música de Cámara y Solistas continúa este lunes en el Teatro Liceo de Salamanca con el concierto del Trío Arbós, integrado por Juan Carlos Garvayo (piano), Ferdinando Trematore (violín) y José Miguel Gómez (violonchelo).

Premio Nacional de Música 2013, el Trío Arbós, que actuará a las 20.00 horas, se fundó en Madrid en 1996, bajo el nombre del célebre director, violinista y compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939).

En la actualidad actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales y cuenta con una extensa y variada discografía de más de 30 álbumes.

Asimismo, ha contribuido a la recuperación del patrimonio musical español e iberoamericano o al diálogo con géneros tan diversos como el flamenco, el jazz, la zarzuela o los boleros, según ha destacado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

En el concierto de este lunes interpretarán el Trío nº 2 en Fa Mayor de Robert Schumann y el Trío nº 1 en re menor de Felix Mendelssohn.

Las entradas tienen un precio de 15, 20 y 25 euros y se pueden comprar en la taquilla del Teatro Liceo y en www.ciudaddecultura.org.