TSJ aclara que comunicó el lunes a Antón el registro sin detallar fecha y le avisó del carácter secreto de actuaciones

Archivo - El alcalde de Soria, Javier Antón, el día de su toma de posesión. - Concha Ortega - Europa Press - Archivo

SORIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria, Javier Antón, el lunes, 22 de junio, en el que puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, "sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas", además de una "advertencia expresa" sobre el "carácter secreto" de las mismas.

El Tribunal Superior de Justicia, a través de un comunicado, ha salido al paso de las informaciones publicadas sobre las actuaciones judiciales desarrolladas en el Consistorio Soriano. En él asegura que, de conformidad con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "los órganos judiciales pueden acordar la entrada y registro en dependencias públicas cuando existan indicios relevantes para una investigación".

En concreto, cita el artículo 546 que establece que el juez o tribunal "podrá decretar la entrada y registro en edificios y lugares públicos cuando existan indicios de que en ellos puedan encontrarse personas, efectos o documentación relacionada con un delito".

También ha aludido al artículo 547 que considera edificios o lugares públicos, entre otros, "aquellos destinados a servicios oficiales de la Administración estatal, autonómica o local, incluyendo expresamente los dependientes de los municipios".

Por último, el Alto tribunal recoge también que el artículo 564 dispone que, en estos casos, el órgano judicial debe dirigirse a la autoridad o responsable del lugar -en este caso, quien ostenta la custodia de la documentación municipal- a fin de posibilitar la práctica de la diligencia, previendo asimismo que, en caso de no atenderse el requerimiento en el plazo fijado, la notificación pueda realizarse al encargado de la conservación o custodia del edificio.

En este marco, el Tribunal de Instancia de Soria remitió un oficio al alcalde de Soria el día 22 de junio, "limitándose a dar cumplimiento a dicha previsión legal".

"En el mismo, se puso en su conocimiento la posibilidad de practicar una actuación de entrada y registro en dependencias municipales, sin que se concretaran ni la fecha ni la hora de la actuación, ni se detallaran el objeto de las diligencias, los hechos investigados y las posibles infracciones penales, como tampoco las personas afectadas", añade la información.

Asimismo, el oficio incorporó una "advertencia expresa" sobre el "carácter secreto" de las actuaciones y sobre las posibles consecuencias jurídicas derivadas de la revelación de cualquier información relacionada con las mismas.

"En respuesta a dicho requerimiento, el alcalde trasladó su total disponibilidad y colaboración con el tribunal para facilitar cuantas actuaciones sean necesarias en el marco de las funciones legalmente atribuidas y con estricta observancia de las indicaciones contenidas en el mencionado oficio", señalan desde el TSJ.

A tal efecto, el Alto tribunal puso a disposición del órgano judicial para atender las comunicaciones "que procedieran y coordinar lo necesario a fin de dar debido cumplimiento a lo interesado con la máxima diligencia y la debida reserva".

"Este tipo de comunicaciones responde a la necesidad de garantizar la eficacia de las actuaciones judiciales, así como su confidencialidad, en los términos legalmente establecidos", finaliza el comunicado.