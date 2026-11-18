ZAMORA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena a tres años de prisión impuesta por la Audiencia Provincial de Zamora a un profesor del Conservatorio de Música por un delito de abusos sexuales cometido sobre una alumna de diez años.

La resolución desestima íntegramente el recurso presentado por el condenado y ratifica la sentencia dictada por la Audiencia zamorana en julio de 2025.

Según recoge la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, la Sala de lo Civil y Penal del Alto Tribunal considera probado que el docente aprovechó su condición para realizar distintos tocamientos de naturaleza sexual a la menor durante las clases individuales y en grupo, durante los cursos académicos 2008-2009 y 2009-2010.

La sentencia, que ya ha sido notificada a las partes, rechaza los argumentos de la defensa y no aprecia vulneración de derechos fundamentales ni error en la valoración de la prueba; además, descarta la existencia de anomalía o alteración psíquica y la concurrencia de dilaciones indebidas.

En su resolución, el TSJ considera que la declaración de la víctima constituye una prueba de cargo válida, persistente y verosímil, y destaca que se encuentra corroborada por otros elementos probatorios incorporados al procedimiento, entre ellos testimonios y actuaciones relacionadas con otros hechos de características similares por los que el docente también fue condenado.

La sentencia mantiene, además de la pena de prisión, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima durante el tiempo de la condena, una medida de libertad vigilada durante cinco años tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad, la inhabilitación para profesiones u oficios que impliquen contacto habitual con menores y la obligación de indemnizar a la víctima con 2.000 euros.

Contra esta resolución cabe ahora recurso de casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.