TSJCyL confirma la condena de 7 años de cárcel a un hombre por intento de homicidio a otro en un pub de Soria

SORIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Soria a un hombre acusado por un delito de tentativa de homicidio y otro de lesiones, por los hechos ocurridos en 2024 en un establecimiento de hostelería de la capital soriana.

Por tanto, ha desestimado el recurso presentado por el condenado y mantiene las penas de cinco años de prisión por la tentativa de homicidio y dos años por el delito de lesiones.

La Sala ha considerado acreditado que los hechos juzgados tuvieron su origen en una pelea que se inició en un pub de Soria, tras la cual tres jóvenes persiguieron a otros tres hasta un kebab, donde se refugiaron dos de ellos.

Posteriormente, dos de los implicados atacaron allí con un arma blanca a una de las víctimas, a la que provocaron múltiples heridas, mientras que el condenado agredió después al otro joven, al que apuñaló en varias partes del cuerpo y golpeó con una patada en la cabeza.

La defensa había solicitado que los hechos fueran calificados únicamente como un delito de lesiones al entender que no existía prueba suficiente para condenar por tentativa de homicidio y que no concurría ánimo de matar.

INFORMES MÉDICO-FORENSES.

Sin embargo, la Sala ha concluido que la condena se ha sustentado no solo en la declaración de la víctima, sino también en otros testimonios y en los informes médico-forenses incorporados a la causa. En este sentido, el TSJCyL ha apreciado que la utilización de un arma blanca, la reiteración de los ataques, la localización de las heridas y la gravedad de las lesiones han permitido inferir la existencia de dolo homicida eventual.

En concreto, una de las puñaladas alcanzó el tórax de la víctima y le provocó un hemoneumotórax severo, lesiones pulmonares y una hemorragia interna que puso en riesgo su vida lo que exigió una atención médica urgente.

La Sala ha confirmado además la indemnización de 30.768 euros a favor de la víctima de la tentativa de homicidio, así como el resto de las responsabilidades civiles fijadas por la Audiencia Provincial de Soria.