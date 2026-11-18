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LEÓN 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado la condena de dos años y tres meses de prisión impuesta por la Audiencia de León a una mujer por un delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud, al considerar acreditado que entregó a otra persona una dosis de cocaína y otra de cannabis en junio 2024.

La Sala ha rechazado los argumentos de la defensa sobre vulneración de la presunción de inocencia, error en la valoración de la prueba y desproporción de la pena, tras otorgar plena credibilidad a las declaraciones de los agentes de la Policía Nacional que presenciaron la entrega y entender que la agravante de reincidencia justifica la pena impuesta.

Según el fallo, al que ha tenido acceso Europa Press, en la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León el pasado día 15 de junio se establecen como hechos probados que en la tarde del 20 de junio de 2024 agentes de la Policía Nacional que patrullaban por la calle San Antonio de la capital leonesa vieron a la autora de los hechos --que había sido condenada anteriormente por un delito de tráfico de drogas de grave daño a la salud-- se acercaba a un varón y le entregaba dos envoltorios de plástico que fueron intervenidos y contenían cocaína y cannabis, según se comprobó posteriormente tras realizar los correspondientes análisis.

La sentencia recaída en primera instancia estableció una condena de dos años y tres meses de prisión como autora responsable de un tráfico de drogas en la modalidad de causar grave daño a la salud con la agravante de reincidencia, una multa de 80 euros y el abono de las costas procesales.

Contra esta resolución se interpuso recurso de apelación en el que se solicitó la absolución de la condenada o la revocación parcial la sentencia. Admitido el recurso, el Ministerio Fiscal lo impugnó y pidió la confirmación íntegra de la sentencia.

El TSJCyL ha desestimando íntegramente el recurso de apelación, por lo que se confirma la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de León, contra la que cabe recurso de casación para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.