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LEÓN, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha confirmado íntegramente la condena impuesta por la Audiencia Provincial de León --de seis años de prisión-- a una mujer por inducir a la prostitución a dos menores de 15 y 14 años a las que captó en julio de 2022 tras ganarse su confianza mediante regalos, comida, alcohol y conversaciones de contenido sexual, para después proponerles que ejercieran la prostitución en su domicilio a cambio de ganar dinero fácilmente.

De esta forma, la Sala ha ratificado las penas de cuatro años de prisión por la inducción a la prostitución de una menor de 16 años y dos años de prisión por la inducción a la prostitución de la otra menor, además de multas, libertad vigilada, prohibiciones de aproximación y comunicación, inhabilitación para actividades con menores e indemnizaciones por daño moral.

El Tribunal ha rechazado el recurso de apelación al considerar plenamente creíbles y corroboradas las declaraciones de las víctimas y ha descartado cualquier vulneración de la presunción de inocencia.

Según la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial de León dictó sentencia el día 25 de junio de 2026, en la que se declararon probados los hechos anteriormente mencionados.

En virtud de dicha sentencia, las menores subieron en varias ocasiones al domicilio de la acusada, animadas por el hecho de que esta se mostraba amable y atenta con ellas y "les ofrecía comida y consumir alcohol, así como tabacos y porros y se mostraba muy generosa con ella, y les hacía algún regalo como botas de tacón, antifaces, gargantillas, etc".

CONVERSACIONES SEXUALES

Tras ganarse su confianza y consciente de la edad de las menores, mantuvo con ellas conversaciones de carácter sexual en el transcurso de las cuales les mostró un maletín en el guardaba sus objeto sexuales --esposas, antifaces, dildos, penes de plástico--, al tiempo que les propuso en varias ocasiones y después de que las menores consumiesen alcohol, la posibilidad de "ganar fácilmente mucho dinero ejerciendo la prostitución, porque tenían una cara bonita para ser prostituta". Para ello la acusada llevaría a hombres al domicilio y dichas menores "tendrían que darles azotes, atarles, esposarles, estando en todo momento cuidadas por el chico que vivía con ella y que solamente mantendrían relaciones sexuales con los clientes si ellas querían".

En estos encuentros la acusada llegó a poner una correa con pinchos en el cuello de las menores con una cadena, tirando de ellas, una vez habían consumido alcohol y porros, para que experimentaran con los actos de sumisión, y las menores llegaron a tener que llamar a algún amigo para que fuera a buscarlas porque se sentían incomodas, mareadas con el consumido de alcohol y no sabían qué hacer para salir del domicilio.

Las menores nunca llegaron a llamar a la condenada para decir si aceptaban finalmente la propuesta para prostituirse y, tras enterarse la madre de una de ellas de los hechos y confirmar su hija estas conductas, la progenitora acudió a la policía a poner una denuncia.

La sentencia de la Audiencia Provincial de León absolvió a la encausada del delito de abuso sexual hacia las menores, pero la condenó a penas que suman seis años de prisión por el delito de inducción a la prostitución.

Contra la ratificación de la condena por parte del TSJCyL cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.