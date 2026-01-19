TSJCyL ratifica la condena de 5 años de cárcel a un hombre por abuso sexual a la menor que cuidaba de su perro

VALLADOLID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por la defensa de un hombre, vecino de Valladolid, condenado a cinco años de prisión por un delito de abuso sexual a una menor de 16 años, a la que conocía ya que era la encargada de sacar a pasear a su perro cuando se ausentaba de su domicilio, por su profesión de camionero.

La joven y el condenado intercambiaban mensajes de wasap y en uno de ellos la menor le comunicó los problemas psicológicos que entonces la aquejaban, y que por ello "... no quería seguir con su patética vida...", ante lo cual el acusado se ofreció para escucharla y hablar con ella.

Asimismo, a las 16.25 horas del 24 de julio de 2022, la menor mandó un wasap al hombre, que entonces tenía 48 años, en el que le dijo que el día anterior le habíab dado ganas de cortarse las venas, pero que no llegó a hacerlo, ante lo cual el condenado le propuso que fuera a su casa para poder hablar.

La joven se personó en la vivienda, momento en el que el acusado le propuso que fuera al dormitorio y estuviera más cómoda tumbada en la cama. Pasado un tiempo, el condenado se tumbó junto a ella, puso su mano en el muslo izquierdo, para seguir tocándola por encima de la ropa e introducirle los dedos en la vagina, al tiempo que le decía "...si le gustaba...", a lo que ella contestó negativamente.

Ante "la súbita e inesperada acción del acusado", la menor quedó momentáneamente bloqueada, situación que no le impidió levantarse del lugar y abandonar ese domicilio, yendo a continuación al parque canino, desde donde llamó a un conocido y le contó lo ocurrido.

Esta conocido de la víctima llamó a la madre de la joven, que se personó en el parque y ante el estado de nerviosismo de su hija avisó a la Policía, quien a su vez llamó a una ambulancia que trasladó a la joven hasta el hospital Río Hortega.

Tras la condena del acusado a cinco años de cárcel por abuso sexual, a no poder acercarse a menos de 500 metros de la menor, al pago de las costas y a indemnizar a la joven con 3.000 euros, la denfensa del hombre presentó recurso de apelación al considerar que hubo error en la apreciación de las pruebas y por la vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

Recurso que ha sido desestimado.

por D. Arturo y confirma íntegramente la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, que le condenó como autor de un delito de agresión sexual con acceso carnal a menor de 16 años. La resolución, fechada el 14 de enero de 2026, mantiene la pena de cinco años de prisión, así como el resto de pronunciamientos penales y civiles acordados en primera instancia.

La parte dispositiva de la sentencia recurrida es del tenor siguiente: *Que debemos CONDENAR y CONDENAMOS al acusado Arturo como autor criminalmente responsable de un delito de abuso sexual, ya definido, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, a la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN, con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; a la accesoria de prohibir al acusado el aproximarse a Valle a una distancia no inferior a los 500 metros, de su domicilio o de cualquier lugar que frecuente esta, y el comunicar con ella por cualquier medio o procedimiento, ambas durante OCHO AÑOS (tres años superiores a la pena de prisión), cuyo cumplimiento será simultáneo al de la pena de prisión.

resolución, se interpuso recurso de apelación por la representación procesal de D. Arturo, en el que se alegaron dos motivos de impugnación. En primer lugar, error en la apreciación de las pruebas, en segundo lugar, vulneración del derecho a la presunción de inocencia e inobservancia del principio in dubio pro reo.