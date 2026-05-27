TSJCyL ratifica cuatro años de prisión para una mujer que asestó en 2023 más de 20 puñaladas a otra en León

Archivo - Entrada a la Audiencia Provincial de León. - EUROPA PRESS - Archivo

LEÓN 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha ratificado la sentencia por la que la Audiencia Provincial de León condenó a cuatro años y un día de prisión por homicidio imprudente en grado de tentativa a una mujer tras intentar quitar la vida a otra a la que asestó más de 20 puñaladas en 2023.

La sentencia de la Audiencia Provincial de León condenaba también a la acusada a la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio o lugar en que se encuentre a una distancia inferior a 500 metros durante 14 años, así como a comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante el mismo plazo.

Además, se le impusieron cinco años de libertad vigilada y, en concepto de responsabilidad civil, una indemnización de 67.884,18 euros por días de sanidad y secuelas y de 656,48 euros por gastos médicos.

La Audiencia Provincial de León dictó sentencia en octubre de 2025 y consideró probado que la acusada en abril de 2023 había quedado con la víctima (de la que era amiga) en su domicilio para tomar algo y charlar. En un momento de la conversación se inició entre ambas una discusión tras la cual la víctima decidió abandonar la vivienda, momento en el que la procesada, "guiada con ánimo de acabar con la vida" de su amiga, cogió un cuchillo de diez centímetros de hoja, se abalanzó sobre ella y le golpeó la cabeza, para, acto seguido, asestarle al menos 20 puñaladas en la cara, en el tórax, cuello, abdomen y extremidades superiores.

Tras no conseguir "su objetivo de acabar con la vida" de la víctima, ya que el cuchillo "se fue doblando", llegó a la vivienda la hermana de la acusada, momento en que la víctima aprovechó para abandonar la vivienda y dirigirse a un centro de salud cercano en el que pudieron evitar su muerte, dada la rápida asistencia médica.

Posteriormente una dotación policial acudió al domicilio de la acusada, que reconoció desde el primer momento haber sido la persona que había agredido con un cuchillo a la víctima y accedió a irse a Comisaría, donde mantuvo el reconocimiento de hechos tanto en su declaración como investigada como posteriormente en el acto de la vista.

LESIONES Y SECUELAS

A consecuencia de dicha agresión la víctima sufrió numerosas lesiones de diversa consideración por todo el cuerpo, además de presentar sintomatología compatible con trastorno de estrés postraumático. Las zonas en las que sufrió las puñaladas llegaron a afectar a órganos internos (laceraciones hepáticas) y requirió ingreso en la UCI para vigilancia, fármacos y cirugía menor, sutura para las heridas además de seguimiento y tratamiento por parte de psiquiatría y psicología.

Las lesiones tardaron en curar 152 días, además de sufrir diferentes secuelas físicas, psicológicas y psiquiátricas.

Por su parte, la procesada padece un trastorno de personalidad de tipo impulsivo que no le afecta a sus facultades de querer y entender.

El TSJCyL ha desestimado los recursos de apelación interpuestos por la condenada, una sentencia contra la que cabe recurso de casación por infracción de ley y por quebrantamiento de forma para su interposición ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.