Tudanca acusa a Mañueco de "mentir" sobre el cierre de los consultorios rurales en el medio rural.

BURGOS, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Castilla y León, ha acusado este miércoles en Burgos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, de "mentir" al afirmar que no ha cerrado ningún consultorio médico en el medio rural durante su Gobierno.

"Es radicalmente falso, es mentira. Se está produciendo una situación de enorme desigualdad, se está dejando sin atención sanitaria a buena parte de la ciudadanía de Castilla y León", ha insistido el socialista momentos antes de participar en la reunión Interparlamentaria del PSOE de Burgos, con la que la formación inicia el curso político.

En este sentido, Luis Tudanca ha advertido que "se está desmantelando un servicio público esencial para la salud, pero también para la fijación de población", poniendo como ejemplo la situación en el hospital de Burgos, "que no es capaz de reducir las listas de espera".

"No vamos a permitir que se sigan cerrando los consultorios médicos en el medio rural", ha continuado Tudanca, avanzando que la defensa de la sanidad será una de las materias sobre la que seguirán trabajando durante este curso político.

También exigirán entre otras cuestiones la gratuidad de los libros de texto, el material escolar y los comedores escolares, así como la recuperación del Diálogo Social, o la puesta en marcha de un nuevo plan de reindustrialización para aprovechar la llegada de los fondos europeos.

Al mismo tiempo ha avanzado que quieren impulsar la Ley de Reto Demográfico, siguiendo el ejemplo de otras comunidades autónomas, que apueste por un mapa de inversiones "equilibrado" y la descentralización de las instituciones. En este sentido, considera "incomprensible" que Castilla y León siga siendo "la región que más población pierde".

Luis Tudanca ha avanzado a su vez que quieren impulsar en las Cortes infraestructuras como la ronda interior de Aranda de Duero, un tercer instituto y el centro de salud Oeste en Miranda de Ebro, así como o las facultades de Medicina para León, Burgos y Soria.

El líder socialista ha apuntado que realizarán una oposición "dura y responsable" que no va a permitir "ni un solo retroceso en los derechos y las libertades de los ciudadanos de Castilla y León".

"No vamos a permitir que se generen desigualdades en el ámbito sanitario, educativo, no vamos a permitir que sigan castigando al medio rural con políticas que le hacen paso a paso de desaparecer. No vamos a permitir que se ponga en riesgo la lucha contra la violencia de género o la defensa de los colectivos LGTBI", ha remarcado.

Además, ha lamentado que, mientras España crece, Castilla y León se queda atrás. "Mientras España crece en habitantes y en empleo, Castilla y León sigue quedándose atrás porque sigue con el proyecto político de la derecha" que ha sumido a la Comunidad en "la radicalidad".

"Y eso está lastrando mucho la imagen de esta tierra y las posibilidades de crecimiento, porque no están a lo que tienen que estar", ha zanjado.

OBJETIVOS DE LOS SOCIALISTAS BURGALESES

Por su parte, la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña, ha adelantado los objetivos que se han fijado los socialistas burgaleses de cara a este nuevo curso político.

El primero será la "necesaria" Facultad de Medicina para Burgos, apostando por su implantación "en todas las instituciones". En segundo lugar, quieren impulsar la construcción de un tercer instituto para Miranda. "Es una demanda de muchos años atrás que no es escuchada por la Junta de Catilla y León y la paciencia de los mirandeses se está acabando".

El tercer objetivo es la ronda interna en Aranda de Duero. La diputada nacional ha señalado que esta infraestructura "tan necesaria, va a cambiar la ciudad con esa unión del polígono y el barrio de Santa Catalina".

Además, la secretaria general no ha querido perder la oportunidad de recordad también la paralización que sufren las obras del nuevo centro de salud de García Lorca, a la que se suman también otros retrasos como el Centro Tecnológico de Burgos y el Hospital Comarcal de Aranda.