Tudanca asegura que los socialistas tienen "la mejor oportunidad en 30 años" para "cambiar Castilla y León"

SALAMANCA, 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL y candidato a la Presidencia de la Junta, Luis Tudanca, ha manifestado que los socialistas tienen por delante "la mejor oportunidad en 30 años" para "cambiar Castilla y León".

En la clausura de la Escuela de Gobierno de la formación socialista en la Comunidad, celebrada en la ciudad de Salamanca y que ha contado con intervenciones como las de las ministras Isabel Celaá y María Luisa Carcedo, Tudanca ha defendido que se presentará "no con un programa electoral", sino con "un programa de gobierno" confiado de la victoria en los próximos comicios.

Dentro de las medidas que incluirá ese documento, ha incidido en la bajada de las tasas universitarias hasta la media nacional, la gratuidad de los libros de texto y, en cuanto a otros temas como el sanitario, ha mostrado su deseo de revertir medidas que han permitido a la Junta "hacer negocio" con la salud de los castellanos y leoneses.

Según Tudanca, el Partido Socialista tiene el "deber histórico" de "mejorar la vida de las personas". "No me presento para que no gane otro, me presento para que el PSOE le devuelva Castilla y León a su gente", ha apostillado.

En ámbito nacional, el líder regional del PSOE ha pedido "lealtad" al Partido Popular para conseguir unos presupuestos generales para el Estado, que permitan, entre otros puntos, subir los salarios mínimos.

Tudanca ha acusado a los populares de "tapar sus verguenzas con banderas" y luego "votar en contra" del incremento del salario mínimo hasta los 900 euros. "Ellos dicen defender España pero defienden muy poquito a los españoles", ha continuado.

También se ha referido al "populismo" y a que el exlíder del PP José María Aznar ha calificado a Vox como "moderado", sobre esto ha resaltado que los socialistas son "los únicos" que pueden "derrotar al odio", y para ello ha puesto de relieve la importancia de ser "útiles" y de demostrarlo a la sociedad, además de apostar por "elegir siempre" las "convicciones" y no cambiar lo que conviene por "un puñado de votos".

DEMETRIO MADRID

Además, de manera previa a Tudanca, ha tomado la palabra el expresidente socialista en la Junta de Castilla y León, Demetrio Madrid, quien ha reconocido "lo difícil que es la situación por la que está atravesando el país".

En este "momento difícil", Demetrio Madrid ha defendido durante su intervención que el PSOE sea "la esperanza" como "elemento fundamental y vertebrador de la sociedad y de la justicia social" y, para ello, ha puesto en valor a Luis Tudanca como candidato del Partido Socialista para las próximas elecciones autonómicas.

En cuanto a los compañeros de partido, y en referencia a los que están al frente de responsabilidades en los distintos niveles, les ha pedido que "sean sensatos", además de "leales y oportunos a la hora de ejercer la libertad de expresión", y que "apoyen al Gobierno de España".