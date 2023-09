Tudanca orgulloso ante el TJS por recibir la "medalla" de la defensa del colectivo LGTBI frente a Abogados Cristianos

Anuncia una proposición de ley en las Cortes para proteger al colectivo LGTBI y evitar que CyL sea la única CCAA sin ley propia



VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de los socialistas de Castilla y León, Luis Tudanca, ha mostrado este miércoles su sentimiento de "orgullo" por haber tenido que acudir al Tribunal Superior de Justicia para, según ha precisado, recibir la "medalla" por la defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, en alusión a la denuncia interpuesta contra su grupo por Abogados Cristianos por colgar la bandera arocoiris a finales de junio en las Cortes.

El a su vez portavoz de los socialistas en dicho hemiciclo se pronunciaba en tales términos a las puertas de la Audiencia de Valladolid, donde, junto con todos los parlamentarios regionales de su grupo, ha posado minutos antes de otorgar todos ellos poderes a la procuradora de cara al proceso iniciado a instancias por la asociación Abogados Cristianos con motivo de la denuncia interpuesta por instalar en los balcones de sus despachos la bandera LGTBI durante la conmemoración del día del colectivo.

"Hoy es un día simbólico de lo que viene pasando en Castilla y León. Hoy los socialistas acudimos al TSJ con la sensación de estar recibiendo una medalla porque un colectivo ultra, radical, de la extrema derecha no denunció por defender los derechos y libertades en esta Comunidad, y venimos a los juzgados donde tantas veces han tenido que venir cargos del PP para dar explicaciones sobre su corrupción", ha destacado Tudanca.

En cualquier caso, el secretario regional del PSCyL, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha precisado que Abogados Cristianos es solo un "instrumento" más de la extrema derecha de VOX a cuyos brazos se ha entregado el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, fruto de lo cual las Cortes han negado el reconocimiento público al colectivo LGTBI que hasta entonces se realizaba cada año.

UNA DENUNCIA SIN RECORRIDO

"No nos van a asustar, no vamos a dar un paso atrás en lo que ha costado tanto tiempo conseguir. La bandera LGTBI se creó en 1978 y 45 años después es síntoma de un gran peligro el hecho de que nos veamos obligados a mostrar de nuevo nuestro compromiso con las libertades y la democracia", ha alertado Tudanca, quien confía en que la denuncia de Abogados Cristianos "no tendrá ningún recorrido" y este colectivo se lleve un "buen varapalo" tras mostrarse convencido de que la Justicia acabará determinando que no se pueden coartar los derechos y libertades, y menos los de un grupo parlamentario que representa la soberanía de los ciudadanos".

Pero al margen de esa lucha por los derechos del colectivo, el socialista ha aprovechado para anunciar la intención del Grupo Socialista de presentar en las Cortes una proposición de ley para dotar a Castilla y León de una ley propia en esta materia, una vez constatado que es la única autonomía que carece de ella o que aún no la ha tramitado.

A este respecto, Tudanca ha recordado que la última que se va a aprobar es la ley asturiana y que Castilla y León no se ha dotado aún de su ley propia ante el "incumplimiento" de la palabra de Fernández Mañueco, "quien se ha puesto en manos de la extrema derecha y hoy es VOX el que manda".