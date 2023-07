Tudanca pide un presidente socialista para "parar las locuras del Gobierno autonómico"

VALLADOLID, 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha pedido el voto para su partido en las próximas elecciones del 23 de julio para que haya un presidente capaz de "parar las locuras del Gobierno autonómico" en Castilla y León.

"Es tremendamente peligrosa la deriva a la que nos puede llevar un Gobierno del señor Feijóo y del señor Abascal. Hasta ahora ha habido un gobierno de España que ha ayudado a parar las locuras del gobierno autonómico en Castilla y León y no podemos permitirnos que haya en España un Gobierno que ayude, que contribuya, a que estas locuras sean aún mayores, sean aún más", ha advertido el líder socialista en un acto en el que ha fijado las prioridades socialistas de campaña.

El dirigente socialistas ha asegurado que el partido arranca la campaña con "absoluto optimismo" y avisa de que aunque la "derecha y la extrema derecha" pretendían que los comicios fueran "una paseo militar", "no lo va a ser". "Estamos creciendo", ha apostillado.

Tudanca ha subrayado el carácter "histórico" que, a su juicio, tienen estas elecciones. "Nunca antes nos habíamos jugado tanto en este país", para incidir en que solo hay dos posibles resultados. "O hay un Gobierno progresista de la mano del Partido Socialista o hay un gobierno con Feijóo de presidente y Abascal de vicepresidente. El Partido Socialista es la única fuerza política que en estas elecciones puede frenar que Abascal sea vicepresidente, que haya ministros y ministras de Vox que trasladen a un Gobierno de España lo que estamos viendo en las Cortes y en la Junta de Castilla y León desde hace un año", ha ahondado.

Al hilo de este argumento, ha resumido que en las próximas elecciones los ciudadanos deciden si sigue la España "que quieren" o la España "que temen". "La España que queremos es la que hemos construido durante los últimos cinco años", ha continuado para enumerar "logros" de Pedro Sánchez como presidente como el incremento del Salario Mínimo en un 47 por ciento o mejorar las pensiones "270 euros al mes".

Tudanca ha seguido enumerando "avances" sociales como la protección a las mujeres, la lucha "sin descanso" contra la violencia de género, el crecimiento económico del país y la contención de la inflación "mejor que ningún país". "Un partido que cree profundamente en la igualdad de oportunidades, un país que cree en la sanidad pública y que por tanto después de las lecciones aprendidas de una pandemia ha puesto recursos sin precedentes en manos de las comunidades autónomas para proteger y cuidar mejor a los ciudadanos. Una España en la que se aumentan los derechos y las libertades con leyes progresistas como la del aborto, eutanasia, dependencia"...

Y todo ello, a pesar de los "ataques y zancadillas" de un PP, del que se ve su "peor cara", pero que, en sus palabras, ha tenido "siempre" una cara "profundamente reaccionaria" y que ahora, "de la mano de Vox, es tremendamente peligrosa". "Por eso no queremos que llegue esa España que tememos, por eso nosotros vamos a combatir contra ella", ha zanjado.

También ha recordado que este es el "primer" Gobierno de la historia de España que ha puesto la lucha contra la despoblación "en el frontispicio de sus políticas". "El Gobierno ha cambiado el paradigma por el que las instituciones de este país se guiaban, apostando por la descentralización, apostando por la reducción de los desequilibrios. Yo quiero recordar que en Castilla y León hay ya 17 centros estatales funcionando. Los 17 han sido puestos en marcha por gobiernos socialistas, todos ellos, pero que hay proyectados otros siete con 3.400 empleos en cuanto estén todos en funcionamiento", ha detallado.

YA ESTÁN AQUÍ

Frente a esta forma de hacer Gobierno, está la España "que puede llegar de la mano de Feijóo y Abascal. "Una España que ya no es una amenaza, que está aquí", ha argumentado para vaticipar de que este Gobierno supondría "aumentar la edad de jubilación, recortar pensiones, la negación de la violencia de género, del cambio climático y la censura".

"Una España en blanco y negro, en la que solo quepan ellos, una España en la que se acabe la libertad, una España en la que solo tengan cabida los que piensan como ellos, los de derecha y los de extrema derecha. Quieren construir una España que destruya la paz social, que ha sido envidiable en Castilla y León durante los últimos décadas, donde los derechos de las mujeres sean una mercancía para pactar el poder...", ha ahondado.

De ahí que haya pedido una reflexión a los castellanoleoneses. "¿Qué pasaría si en el Gobierno no hubiera un presidente capaz de parar las locuras de este Gobierno autonómico, de sus intentos de poner en marcha protocolos antiaborto o disminuir los controles en la salud animal", ha argumentado.

De ahí que se haya mostrado convencido de que la España "que tenemos cuenta con mucho más apoyos que la España que tememos". "La mayoría de los españoles son tolerantes, abiertos, progresistas, quieren una España que avance, y no van a permitir una España que retroceda, ni en términos económicos, ni en los derechos y libertades", ha señalado.

Y por eso, ha concluido, Castilla y León es "más importante que nunca para decidir el Gobierno. "El voto progresista tiene que concentrarse en el único partido que puede frenar a la derecha y a la extrema derecha. Necesitamos que los castellanoleoneses nos den su confianza. No nos ponemos techo, no nos ponemos límites, no nos conformamos con ningún número de diputados y diputadas, pero estamos convencidos de que podemos sacar mejor resultado que hace cuatro años", ha finalizado.