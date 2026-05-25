Tudela de Duero (Valladolid) celebra el fin de semana la 42 Feria del Espárrago y la Artesanía con múltiples actividades

Presentación de la 42 Feria de Exaltación del Espárrago y la Artesanía de Tudela de Duero (Valladolid). - EUROPA PRESS

VALLADOLID 25 May. (EUROPA PRESS) -

La localidad vallisoletana de Tudela de Duero celebrará este fin de semana, del 29 al 31 de mayo, la 42 Feria de Exaltación del Espárrago y la Artesanía con múltiples actividades tanto gastronómicas como de ocio y culturales.

La feria reunirá durante tres días a productores, artesanos, hosteleros y visitantes que volverá a convertir a la localidad en referente provincial en torno a uno de sus productos "más emblemáticos" como es el espárrago.

Así lo han puesto de manifesto durante su presentación el diputado de Agricultura, Ganadería y Calidad del Agua, Fernando Esteban; el alcalde de Tudela, Óscar Rodríguez; el concejal tudelano Carmelo Astruga, y el gerente de Foacal, Félix Sastre.

"Una feria que habla de quiénes somos, de nuestras raíces, de nuestra huerta y de un producto que forma parte de la identidad de nuestro municipio como es el espárrago", ha señalado el primer edil.

Rodríguez ha apuntado que la feria contará con una "amplia y diversa" programación dirigida a todos los públicos, en la que se combinarán gastronomía, artesanía, tradición, música, actividades infantiles, animación de calle y propuestas culturales, con el objetivo de "poner en valor" no sólo su "producto estrella" sino el trabajo de productores, hosteleros, artesanos, asociaciones y colectivos que participan en la feria.

En total se contará con 72 puestos, de los que 30 serán de oficios, 27 de alimentación, ocho de productos de la huerta (dos de ellos de esparragueros), seis de hortelanos y siete de asociaciones de la localidad.

La inauguración oficial tendrá lugar el viernes 29 de mayo con la celebración de la Gala del XXIV Premio Espárrago de Oro, que este año reconocerá a Tudela (Navarra), con lo que se pretende reforzar los vínculos históricos y culturales entre ambas localidades. Óscar Rodríguez ha explicado que el galardón no es "para competir" sino para "sumar y unir" a dos localidades que tuvieron "huertas de reyes" y fueron "despensa para toda España".

Ese mismo día, el Club Deportivo Tudela inaugurará la carpa gastronómica municipal, ubicada en la Travesía de Fuentes, donde vecinos y visitantes podrán degustar el tradicional plato de espárragos (a un precio de 5 euros) en una de las actividades que "mejor acogida" han tenido en los últimos años. Además, durante todo el fin de semana se desarrollarán actuaciones musicales y actividades en diferentes espacios del municipio.

ACTIVIDADES

La jornada central de la feria se celebrará el sábado 30 de mayo con la apertura de la muestra y venta de artesanía, exposición, degustación y venta de espárragos y productos de la huerta en la calle 29 de Diciembre.

Durante toda la jornada habrá pasacalles, actuaciones folclóricas, talleres infantiles, animación de calle y demostraciones gastronómicas en torno al espárrago tudelano.

Uno de los grandes atractivos será la muestra de oficios tradicionales, en la que artesanos mostrarán en directo una decena de trabajos de talla en piedra y madera, cerámica, cestería, forja, marroquinería o telar, entre otros.

A este respecto, Félix Sastre, ha destacado la importancia, por un lado, de lo que es la feria en sí en la que una treintena de expositores llegados de toda España venderán sus productos, pero también ha incidido en la necesidad de dar a conocer "la realidad" de los oficios, las técnicas y los procesos, lo que se podrá hacer en una carpa con demostraciones en la que se podrá interactuar con los propios artesanos.

Además, la programación contará con la participación de grupos y asociaciones culturales tanto de Tudela de Duero como de otros municipios, así como con la presencia de agrupaciones llegadas desde Tudela de Navarra, con el fin de reforzar el carácter cultural y de hermanamiento de esta edición.

La feria continuará el domingo 31 de mayo con nuevas actividades culturales y musicales, entre ellas la XVI Concentración de Dulzaineros, actuaciones de coros y danzas, talleres infantiles y nuevas demostraciones de preparación de espárragos.

La programación de este año se completa además con las XXVII Jornadas Gastronómicas del Espárrago Tudelano y con la Ruta-Concurso Pincho Espárrago 2026, iniciativas que cuentan con la participación de numerosos establecimientos hosteleros y que contribuyen a promocionar la gastronomía local durante todo el mes de mayo.