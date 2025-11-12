Tudela y Herrera se unen a Boecillo para celebrar las XVI Jornadas Micológicas con rutas, degustaciones y charlas

El Alcalde De Boecillo, Raúl Gómez; El Diputado De Familia E Igualdad, Acción Social Y Centros Sociales, Alfonso Romo, El Concejal De Tudela Carmelo Astruga Y El Alcalde De Tudela, Óscar Rodríguez, En La Presentación De Las XVI Jornadas Micológicas. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las localidades de Tudela y Herrera de Duero se unen a Boecillo para celebrar las XVI Jornadas Micológicas, con charlas, rutas, degustaciones y talleres para ensalzar el "fascinante" mundo de la micología.

El alcalde de Boecillo, Raúl Gómez; el de Tudela de Duero, Óscar Rodríguez; el concejal de Tudela Carmelo Astruga; el diputado de Familia e Igualdad, Acción Social y Centros Sociales, Alfonso Romo, y el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología (AVM), Aurelio García, han presentado este miércoles la cita, en la que se incluye la IX Fiesta de la Exaltación del Níscalo y la IX edición de Níscalo-Rock.

El evento de otoño "por excelencia" en Boecillo se celebrará desde este jueves, 13 de noviembre, al domingo 16 "al alimón" con Tudela y Herrera, de manera que las tres localidades acogerán a los aficionados a la micología y la naturaleza.

La inauguración de la cita tendrá lugar el jueves en el Centro Cívico de Boecillo, donde tendrá lugar una ponencia, un taller y cata de coctelería y, posteriormente, se dará paso a una ruta de pinchos por los bares de la localidad.

El viernes, las jornadas continuarán en el Ayuntamiento de Tudela de Duero, a las 18.00 horas, con una ponencia sobre hongos hipogeos y setas de la zona, mientras el sábado a las 9.30 horas comenzará sendas rutas desde Boecillo y Tudela para recolectar setas.

Posteriormente, tendrá lugar una degustación en Herrera por un donativo de dos euros a beneficio de la Asociación de Enfermedad de Lyme de Tudela, tras lo que se desarrollará una comida con menú micológico en Boecillo y talleres de identificación y exposición tanto en esta localidad como en Tudela.

EXALTACIÓN DEL NÍSCALO

Ya el domingo se celebrará la IX Fiesta de Exaltación del Níscalo, que pretende posicionar a estas localidades como municipios de "interés micológico", para lo que incluirá una ruta de recolección de setas por el Monte de Boecillo y la IV edición del Níscalo-Rock, a cargo del grupo Langosta, para concluir la jornada con una degustación a cambio de un donativo de dos euros a favor de la Hermandad de Donantes de Sangre de Valladolid.

Además, del 17 al 19 de noviembre se desarrollarán actividades micológicas infantiles a cargo de los Grupos de Centros Escolares, que participarán así en la programación de la cita que pretende impulsar el turismo, la gastronomía y la hostelería de las localidades.

"Invitamos a vecinos y visitantes a participar en estas actividades que celebran lo mejor de nuestra tierra", ha señalado el concejal de Tudela, quien ha subrayado que en esta ocaisón se difundirá un vídeo promocional de las jornadas por redes sociales con el objetivo de obtener "mayor visibilidad".

Por su parte, el presidente de la Asociación Vallisoletana de Micología, que protagonizará una de las charlas, ha puesto en valor las jornadas que ensalzan la "pasión por la micología" y "dan a conocer" este "fascinante" mundo.

Asimismo, ha advertido de que es un año de los "malos" para la recolección de la seta porque las "lluvias han llegado tarde y fuera de lugar", si bien ha incidido en que se podrán llevar a cabo las rutas y buscar ejemplares.