Tudela (Valladolid) pedirá la declaración de zona catastrófica por las inundaciones, que durarán "días"

1060550.1.260.149.20260216152701 El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, (tercero por la derecha) junto al alcalde de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Rodríguez, (a su derecha) y el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, (derecha). - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Tudela de Duero (Valladolid), Óscar Rodríguez, ha anunciado que pedirá la declaración de zona catastrófica por los daños causados por las inundaciones en el municipio, donde la situación tardará en normalizarse "muchos días".

Así lo ha asegurado junto al Paseo de la Poesía de la localidad, que se encuentra totalmente anegada, donde ha comparecido junto al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, que ha visitado la zona, donde hay pasarelas precintadas para evitar el paso de gente, calles cortadas, viviendas y garajes inundados y paseos en los que las farolas y las señales de tráfico sólo asoman su parte superior.

El primer edil tudelano ha advertido de que aún no se puede "bajar la guardia" ante una situación que se prolongará muchos días, a pesar de que hay noticias "esperanzadoras" de bajada de los niveles de agua, por lo que espera que no se vuelva a complicar todo y haya una tendencia descendiente para que los vecinos "puedan tener también más tranquilidad" después del "nerviosismo" vivido por algunos vecinos en las últimas horas.

Rodríguez, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha explicado que ha sido una subida del río "histórica" que pudiera llegar a ser la más alta desde 1962 y ha reclamado un estudio sobre la declaración de zona catastrófica pero también de todo lo que ha sucedido "y no haya sido algún fallo", algo que ha afirmado que le reclaman los vecinos, que no comprenden lo ocurrido.

"No depende de mí, pero sí que es verdad que la preocupación que tuve en el primer Cecopi (Centro de Coordinación Operativo Integrado) fue alarmante, porque los primeros datos que nos daban era que como máximo podríamos llegar entre 700 y 1.000 metros cúbicos por segundo", ha señalado el alcalde, quien veía posibles complicaciones a la hora de actuar para garantizar la seguridad de los vecinos, que es lo que más "preocupa" y en lo que se ha trabajado.

Óscar Rodríguez ha apuntado que "gracias a Dios" no han tenido que desalojar a mucha gente, aunque el sábado hubo que evacuar una urbanización en la que hay entre 75 y 80 viviendas, aunque se trata de segundas residencias y sólo había cinco familias, aunque sólo una pareja ha necesitado realojo porque los demás han podido ir a casa de amigos y familiares.

Por otro lado, ha relatado que ayer hubo un fallo eléctrico a causa del agua en el edificio de la antigua tomatera, donde había cortocircuitos y salía humo de las mangueras, por lo que los organismos de emergencia decidieron cortar la luz, lo que supuso evacuar y realojar sólo a una familia con un niño mientras que el resto de los vecinos pasaron la noche en casa de amigos y familiares también.

"Hay ciertos vecinos que estaban muy preocupados esta mañana porque, claro, consideran, y les entiendo, aunque no comparto, que consideran que no estamos haciendo nada, y sí que se está trabajando, se está trabajando mucho, pero hay veces que cuando coge el nivel el agua no hay manera de pararle", ha aclarado el alcalde de Tudela, quien ha añadido que a veces se piensa que por poner unos sacos en la puerta se va a parar el agua, pero puede servir momentáneamente, aunque el agua sube por el saneamiento y eso no se puede parar salvo donde hay vávulas de no retorno.

SITUACIÓN "COMPLETAMENTE EXTRAORDINARIA"

Por su parte, el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, ha incidido en la situación "completamente extraordinaria" que se vive, con 22 borrascas seguidas desde prácticamente primeros de año, lo que ha provocado que el casco urbano de Tudela de Duero lleve varios días "soportando" el aumento del caudal del río con unos 785 metros cúbicos por segundo en la última estación aforo anterior a la localidad.

El delegado ha aclarado que en otras ocasiones el Duero ha soportado otras borrascas y condiciones meteorológicas adversas, pero en esta ocasión además se ha sumado un "río atmosférico", un elemento meteorológico que no se conocía, y las precipitaciones de nieve.

"No se nos tiene que olvidar que aquí estamos luchando contra agentes ambientales diversos", ha añadido Nicanor Sen, quien ha apuntado además las capas de nieve que hay en las cabeceras de los ríos, que hacen aportaciones de agua con el aumento de temperaturas.

Sen ha destacado el trabajo de todas las administraciones de forma coordinada, con la convocatoria de un Cecopi con representación de Administración del Estado, de la Comunidad y los ayuntamientos. "Aquí todos estamos trabajando para intentar que esta situación cause el menor daño, siempre teniendo en cuenta que lo primero que hay que evitar son los daños a las personas, luego a los animales y luego a los bienes", ha agregado.

El delegado del Gobierno ha afirmado que ya hay una punta descendiente del cauce del Duero pero la situación puede prolongarse dos semanas por la cantidad de agua que tiene que evacuar, además de los problemas que el nivel freático está ocasionando que hace que en muchos casos salga el agua por los sótanos, alcantarillas o registros e incluso inunde fosos de ascensor inutilizando los mismos.

Sen, tras agradecer el trabajo de todas las administraciones y organismos, ha recordado que la Comunidad es la más extensa pero además, desde el punto de vista hidrológico, cuenta con ríos "muy caudalosos".

Por ello, se está pendiente también de lo que pueda ocurrir río abajo, ya que la crecida llegará a la provincia de Zamora y se mantiene el nivel de alerta, que es de la misma intensidad.

Nicanor Sen ha destacado el "gran trabajo" de todas las administraciones y, "aunque en muchas ocasiones pueda ser dificultoso entender cuál es la postura o cuáles son aquellas tomas de decisiones que se hacen por parte de las confederaciones", ha señalado que quería "romper una lanza" en su favor, por los planes y las decisiones que se toman tienen que ver con cuestiones "completamente técnicas" a la vez que se trata de "salvaguardar", en cada embalse y pantano, el riesgo ante las aportaciones que puedan llegar por la fundición de la capa de la nieve.

"Yo entiendo que nadie quiere vivir en un municipio o que esto proporciona y da miedo a los ciudadanos, pero también tenemos que tener en cuenta que las circunstancias son completamente excepcionales", ha insistido el delegado, quien ha recordado que además se hacen aportaciones de agua a Portugal al tratarse de cuencas compartidas y allí además ha habido que lamentar la pérdida de vidas, por lo que ha traslado sus condolencias.

Nicanor Sen ha recordado que la mejoría tiene que ir acompañada de la meteorología, pero se prolongará "horas y días", con la mayor preocupación en el río Duero, por ejemplo, ya que en otros lugares, como por ejemplo la provincia de León, la situación ha mejorado.

RIESGO EN LA N-601

A este respecto, el subdelegado del Gobierno en Valladolid, Jacinto Canales, ha explicado que la situación mejora en otros lugares como Aldeamayor de San Martín, donde ya están regresando los usuarios de una residencia de mayores que se tuvo que evacuar, aunque aún hay algunos sótanos anegados, por lo que continúan las labores para achicar el agua.

Sin embargo, preocupa una situación que hasta el momento no se había producido y es que la crecida del Duero es importante en el puente de la carretera nacional 601, en la división de Boecillo y Laguna de Duero, donde está alcanzando el nivel del "tablero".

Aunque hay un margen aún de unos 20 centímetros para lo alcance y se cree que no va a seguir subiendo, si llega a "tocar" tendría que cortarse la carretera, que es una vía "muy importante".