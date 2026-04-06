Un turismo golpea a dos varones que montaban en bici a la salida de la localidad de Villariezo (Burgos)

Archivo - Ambulancia de Emergencias Sanitarias (Sacyl) - EMERGENCIAS SANITARIAS (SACYL) - Archivo

BURGOS, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un turismo ha golpeado a dos varones que montaban en bicicleta a la salida del término municipal de Villariezo, en la BU-V-1002, dirección Burgos.

Los hechos se han producido a las 17.02 horas, momento en el que la sala del 1-1-2 ha dado aviso a Guardia Civil y Emergencias Sanitarias - Sacyl que ha enviado recursos.

Uno de los varones, de 47 años, se quejaba del hombro.