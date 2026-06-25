Turismo Valladolid y AVAV lanzarán el Sello de Calidad de Turismo Receptivo en el marco de su nuevo convenio

La vicepresidenta de la Sociedad Mixta de Turismo, Blanca Jiménez, y el presidente de AVAV, Miguel Incera, certifican la renovación del acuerdo entre Turismo Valladolid y AVAV - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Mixta para la Promoción del Turismo de Valladolid y la Asociación Vallisoletana de Agencias de Viajes (AVAV) han renovado este jueves el convenio de colaboración que mantienen ambas entidades, con el que se celebrará por primera vez el encuentro profesional 'Valladolid Receptivo 2026', que tendrá lugar durante el segundo semestre del año, y se lanzará también el Sello de Calidad AVAV Turismo Receptivo.

La renovación del acuerdo, suscrito por la vicepresidenta de la Sociedad Mixta de Turismo, Blanca Jiménez, y el presidente de AVAV, Miguel Incera, tiene los objetivos de impulsar "la especialización de las agencias de viajes de la ciudad en turismo receptivo" y reforzar "la promoción y comercialización de Valladolid como destino turístico", según ha señalado el Ayuntamiento de Valladolid en un comunicado recogido por Europa Press.

Sumado al encuentro profesional 'Valladolid Receptivo 2026', se organizará también un viaje de familiarización, 'Fam Trip', con agencias emisoras y operadores turísticos nacionales, y se impulsarán diversas acciones de promoción y comercialización.

Entre estas medidas se encuentran la realización de acciones formativas para las agencias asociadas, el diseño y estructuración de nuevos productos turísticos, la coordinación de iniciativas promocionales y la difusión de la oferta desarrollada por las agencias participantes.

A través de este convenio, ambas entidades mantendrán su colaboración en la puesta en marcha de acciones dirigidas a "mejorar la capacitación del sector, favorecer la generación de nuevas oportunidades de negocio y aumentar la capacidad de atracción de visitantes mediante canales profesionales especializados".