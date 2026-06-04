UBU se convierte en la primera universidad de CyL en contar con 'Aula del Fututo' para la transformación pedagógica

La alcaldesa y miembros de la comunidad universitaria de la UBU en la presentación del 'Aula del Futuro'. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Burgos (UBU) se ha convertido en la sexta del ámbito nivel nacional y la primera de Castilla y León en incorporar a sus instalaciones el proyecto 'Aula del Futuro', un "innovador" espacio de investigación y desarrollo metodológico ubicado en la Facultad de Educación que busca liderar la transformación pedagógica en la formación de los nuevos docentes.

En el acto de inauguración, el rector de la UBU, José Miguel García, acompañado por el director provincial de Educación, José Antonio Antón, la decana de la Facultad de Educación, Isabel Luis, y la alcaldesa, Cristina Ayala, ha destacado que esta iniciativa representa "un concepto de pensamiento distinto y evolucionado".

Es un espacio físico, pero sobre todo es un espacio "de investigación y desarrollo" donde confluyen la tecnología y la humanidad, dando prioridad a la "creación, al error y al aprendizaje de otra manera", ha subrayado el rector.

Es un "logro" dentro de la estrecha colaboración existente entre la Universidad, la Dirección Provincial de Educación y el conjunto del sistema educativo de Castilla y León, al que ha calificado como "referente a nivel nacional e internacional" avalado por los resultados de evaluaciones externas como el informe PISA.

La alcaldesa, por su parte, ha valorado la iniciativa de la UBU y ha incidido en la "importancia" que tiene para la ciudad contar con este tipo de iniciativas "innovadoras y punteras en el ámbito educativo".

Para Ayala, que ha recordado la trayectoria universitaria de la ciudad, contar con este Aula de Futuro hace que se reconozca a la universidad burgalesa "en punta de lanza educativa y formativa".

Por su parte, la decana de la Facultad de Educación, Isabel Luis, ha detallado que el proyecto, que cuenta con el sello y reconocimiento del Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF) y persigue una "transformación metodológica profunda" dentro del ámbito universitario.

"Esto obliga al profesorado universitario a modificar sus métodos para generar experiencias que transformen los contenidos en competencias", ha apuntado Luis, lo que garantiza "así" que los futuros maestros y maestras de la comunidad mantengan los altos niveles educativos por los que destaca la región.

Respecto a la gestión del día a día, la actividad del aula se articulará a través de los coordinadores de los distintos títulos mediante proyectos transversales. La iniciativa busca potenciar la "codocencia", un modelo en el que profesores de diferentes asignaturas trabajarán de forma conjunta con un mismo grupo de alumnos compartiendo objetivos pedagógicos.

El 'Aula del Futuro' está equipada con recursos tecnológicos avanzados que van desde gafas de realidad virtual hasta estudios de croma. Sin embargo, los responsables del proyecto insisten en que lo diferencial es la metodología asociada.

El espacio está distribuido en diferentes zonas donde los alumnos trabajan de forma simultánea desde distintas perspectivas. Con este diseño, se deja atrás el modelo de clase magistral tradicional donde toda la clase realiza la misma tarea al mismo tiempo, pasando el profesor a adoptar un rol de líder y