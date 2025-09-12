La UBU impulsa una pasarela de moda en la que desfilarán estudiantes de la institución académica

El Rector De La Universidad De Burgos, José Miguel García, Y La Presidenta De La Federación De Empresarios De Comercio, Consuelo Fontecha. - UBU

BURGOS, 12 de septiembre (EUROPA PRESS)

La Universidad de Burgos y la Federación de Empresarios de Comercio (FEC), con la colaboración del Ayuntamiento de la capital, celebra el 22 de octubre un evento de moda en el Hospital del Rey bajo el lema 'La UBU está de moda'.

En la pasarela, los propios estudiantes actuarán como modelos, luciendo prendas y complementos de comercios locales, con el objetivo de acercar el comercio tradicional a los jóvenes y reforzar su vínculo con la ciudad.

Los alumnos podrán inscribirse hasta el 26 de septiembre y participar en un casting, previsto para el 3 de octubre con la Agencia Tamayo, que seleccionará a los participantes.

Tras visitar los comercios locales, se definirán los estilismos y se grabarán una serie de vídeos cortos (fashion films), en distintos espacios del campus, que se difundirán en redes sociales.

La presidenta de la FEC, Consuelo Fontecha, ha subrayado el valor de acercar el comercio tradicional a los más jóvenes, que los estudiantes se acerquen al comercio de proximidad "sin miedo", que vean que la variedad está ahí y que es "compatible con las compras online".

Por su parte, el vicerrector de Relaciones Institucionales, Cultura y Proyección Social, Delfín Ortega, ha explicado el alcance formativo y creativo de la propuesta. "Se trata de abrir la Universidad de Burgos" a la ciudad y generar un escaparate para el estudiantado y para el comercio, ha añadido.

Los estudiantes serán protagonistas en el desfile y en las piezas audiovisuales, que contarán historias de "sostenibilidad, proximidad y emprendimiento local". Además, ha adelantado que la participación estudiantil tendrá reconocimiento académico mediante créditos y se organizará un concurso con premios en bonos de compra.

Esta iniciativa forma parte del convenio marco firmado este viernes que posibilita el desarrollo de actividades conjuntas, como ha detallado el rector de la UBU, José Miguel García, quien ha destacado que se trata de una acción que va a permitir trabajar juntos en proyectos de "investigación, actividades formativas divulgación", que se engloban en el apoyo que la Universidad se empeña en aportar a la sociedad burgalesa.

'La UBU está de Moda' es la primera acción significativa y un "ejemplo" de cómo la universidad puede reforzar su relación "con el entorno socioeconómico", ha finalizado el rector.