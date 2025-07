La UCAV aborda el legado de John Henry Newman en una jornada celebrada en Baviera, en Alemania

ÁVILA 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha organizado la I Jornada Internacional dedicada a John Henry Newman, a través de la cátedra homónima, el Centro de Evangelización Petrus Canisius, la Fundación Sicómoro y la Stiftung Fürstlicher Hofkaplan Alfons Feger.

Se ha celebrado en Dieben am Ammersee, en Baviera, Alemania, y bajo el título 'La misión del laicado en el legado de Newman', ha reunido a expertos y participantes de distintos países para reflexionar acerca del papel del laicado en la Iglesia a la luz del pensamiento del cardenal inglés.

El programa ha estado compuesto por diferentes actividades académicas, culturales y recreativas y la apertura ha corrido a cargo de la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguer; el presidente de la Fundación Sicómoro, José María Fuster; la secretaria de la cátedra John Henry Newman, Marisa Pro, y la profesora de la Ludwig-Maximilians-Universität, Gabriela Schmidt.

El programa se ha basado en tres ponencias, cinco comunicaciones y un taller, según ha informado la institución académica en un comunicado recogido por Europa Press.

La primera de ellas ha tratado a 'Newman y la conciencia', impartida por Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, quien fue profesora en la Universidad Técnica de Dresde, y ha versado sobre la importancia de escuchar la voz de la conciencia en el interior de la persona, independientemente de su religión.

Por su parte, Enrique Santayana, sacerdote de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri en Alcalá de Henares, ha dado la conferencia plenaria 'Newman y los principios para una teología y espiritualidad del laicado', en la que ha hablado sobre la importancia de los laicos a lo largo de la historia para mantener la doctrina de la fe.

Y, por último, la conferencia de clausura, expuesta por el profesor de la University of Saint Mary of the Lake, Emery de Gaál, ha tratado el Concilio de Nicea en su 1700 aniversario en relación con la obra newmaniana 'Ensayo sobre el desarrollo de la doctrina cristina'.

Dos de estas ponencias se han impartido en alemán y otra en español, y todas han contado con una traducción simultánea al otro idioma.

El encuentro ha congregado a profesores y alumnos de la UCAV y de diferentes universidades alemanas y se ha enriquecido con visitas a Munich y otros lugares de interés en Baviera, y con actividades recreativas y religiosas.

Esta jornada internacional también ha sido retransmitida en directo por el canal de YouTube de la UCAV, donde las sesiones están disponibles para su visionado.