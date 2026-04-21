La UCAV aborda el papel "esencial y determinante" de la logística en la gestión de crisis

Jornada 'Logística en situaciones de crisis' en la UCAV. - UCAV

ÁVILA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha abordado este martes, 21 de abril, el papel "esencial y determinante" de la logística en la gestión de crisis, todo ello en la séptima conferencia de las I Jornadas sobre Experiencias Multisectoriales en la Gestión de Crisis.

Bajo el título 'Logística en situaciones de crisis', se trata de un ciclo organizado por el Máster Universitario en Promoción Profesional para la Gestión de Crisis en Seguridad y Defensa de la UCAV, en colaboración con la Subdelegación de Defensa en Ávila.

En este sentido, el subdelegado de Defensa en Ávila, Álvaro Capella Vicent, ha destacado el "firme compromiso de la UCAV y la Subdelegación con la formación, la cooperación y el servicio a la sociedad".

Asimismo, ha subrayado que la logística en situaciones de crisis es un elemento "esencial y determinante" para "garantizar una respuesta eficaz" y ha incidido en que no se trata solo de recursos, sino de "la capacidad de anticiparse, coordinar esfuerzos y actuar a tiempo", especialmente en un entorno "cada vez más complejo que exige preparación y colaboración institucional".

El encargado de impartir la ponencia ha sido el teniente coronel José María Quirós Iglesias, quien ha abordado el "papel determinante" de la logística como elemento "imprescindible" para garantizar la operatividad en contextos de crisis, según ha informado la UCAV en un comunicado recogido por Europa Press.

Durante su intervención, ha explicado cómo se planifican y ejecutan las operaciones desde la perspectiva logística en el ámbito militar, a la vez que ha advertido de que "sin un apoyo logístico suficiente, no es posible llevar a cabo una operación".

Igualmente, Quirós ha puesto el foco en el cambio de paradigma que atraviesa actualmente la logística, tanto en el ámbito militar como civil. "Venimos de un modelo centrado en la eficiencia, pero ahora debemos transitar hacia la resiliencia", ha señalado, para destacar la necesidad de adaptarse a entornos "más inciertos", con amenazas en la cadena de suministro y dificultades en la adquisición de recursos.

En este sentido, ha reconocido que el Ejército español se encuentra en una situación similar a la de otros ejércitos occidentales, inmerso en un proceso de "transformación estructural".

El ponente también ha reflexionado sobre la capacidad de respuesta ante futuras crisis, apuntando que "nunca se está completamente preparado", pero ha insistido en que "la clave está en anticiparse".

"La respuesta a una crisis comienza antes de que se produzca", ha afirmado, para hacer hincapié en la importancia de la planificación, la previsión de escenarios y la disponibilidad de recursos con antelación.

Asimismo, ha recordado experiencias recientes como la pandemia de la COVID-19 o fenómenos como la DANA, que han "evidenciado la necesidad de revisar y adaptar los procedimientos de respuesta, no solo en las Fuerzas Armadas, sino también a nivel institucional y social". "Cuando la crisis llega, ya es tarde para improvisar", ha agregado.