La UCAV aborda el valor del testimonio en el libro que recoge diferentes enfoques multidisciplinares

ÁVILA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado este miércoles la obra 'Enfoque multidisciplinar del Valor del Testimonio: retos actuales en el ámbito forense', un libro coordinado por la institución académica y estructurado en 15 capítulos escritos por 17 autores.

La vicerrectora de Ordenación Académica y coordinadora del volumen, Lourdes Miguel, ha explicado que los autores reflejan diferentes enfoques sobre el testimonio desde sus especialidades, más allá del ámbito jurídico. La publicación, ha añadido, aborda los retos a los que nos enfrentamos hoy en día, como el uso de la inteligencia artificial o la aplicación de simuladores que facilitan que los testigos declaren "con más tranquilidad y serenidad".

"Esperamos que sea de gran utilidad para operadores jurídicos, psicólogos forenses, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y alumnos de Derecho o del máster de la Abogacía y la Procura de la UCAV", ha subrayado.

El magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Julián Sánchez Melgar, uno de los autores, ha definido la obra como "práctica y teórica" y ha asegurado que se convertirá en "una referencia en la materia". "Está actualizada y aborda aspectos clave como el valor, la credibilidad, la apreciación y la responsabilidad del testigo o quién puede cometer un delito si falta a la verdad", ha señalado antes de recordar sus años como presidente de la Audiencia Provincial de Ávila entre 1993 y 2000, un periodo del que conserva "recuerdos magníficos".

Por su parte, la rectora de la UCAV, Mª del Rosario Sáez Yuguero, ha resaltado el trabajo de investigación de la universidad que se traduce en "transferencia de conocimiento a la sociedad" a través de publicaciones como esta, y ha felicitado a los coordinadores de la obra, Lourdes Miguel y Alberto Barea. Ha aprovechado también para agradecer la presencia de representantes de distintos sectores de la sociedad abulense, cuyo apoyo constituye "un respaldo a los proyectos que lleva a cabo la UCAV".

El acto central ha corrido a cargo de Manuel Marchena Gómez, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y autor del prólogo que ha subrayado la importancia de este libro dedicado al testimonio, "una prueba que ha evolucionado mucho" y que resulta "clave en el proceso judicial".

También ha reconocido el carácter multidisciplinar de la publicación y su "visión histórica, de presente y de futuro", en la que se abordan retos actuales como el empleo de la inteligencia artificial o la necesidad de armonizar la publicidad procesal con el derecho a la información.

Más de un centenar de asistentes se han dado cita en el patio de la Audiencia Provincial de Ávila, en un acto que ha reunido a juristas, académicos y profesionales de distintas disciplinas para la presentación de una obra coral que lleva la firma de Mª Isabel Maroto Cuenca, Gustavo Dorda Medina, Ángel Horga Rodrigo, Miguel Ángel Cortés Ruberte, Francisca Verdejo Torralba, Julián Sánchez Melgar, María Nieto Sobrino, Lourdes Miguel Sáez, Vicente Magro Servet, José Manuel Núñez Jiménez, Alberto Barea Vera, Manuel Ramos Romero, Andrés Sotoca Plaza, Fernando Romera Galán, Javier García Encinar, Álvaro Mendo Estrella y María Sáez de Propios.