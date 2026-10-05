La UCAV acoge desde el 23 de octubre el 88º Encuentro de Universitarios (EUC). - UCAV

ÁVILA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) acoge entre los próximos días 23 y 25 de octubre el 88º Encuentro de Universitarios (EUC), una edición centrada en el pensamiento de John Henry Newman bajo el título 'La Universidad, ¿Para qué?' y que contará con la participación de universidades de diferentes puntos de España.

Begoña Lafuente, vicerrectora de Profesorado y Calidad de la UCAV, ha explicado que la cita se enmarca en el primer aniversario de la declaración de John Henry Newman como doctor de la Iglesia y servirá para plantearse a fondo el sentido de la universidad. "Newman dedicó su vida a la universidad, fue estudiante, profesor y gestor como rector, y desde estas tres facetas buscó siempre la verdad, y esa es la profundidad que tiene la universidad en la investigación", ha añadido.

En palabras de Fernando Romera, decano de la Facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, el título del Encuentro no hace referencia a "una visión utilitarista de la universidad, sino a lo que se quiere hacer desde ella". Para ello, el programa cuenta con tres conferencias excepcionales de tres grandes conocedores de la obra, la vida y el testimonio de Newman, como Santiago García-Jalón, rector de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA); Sara Gallardo, profesora de la UCAV, e Ignacio Sánchez, profesor de la Universidad Rey Juan Carlos.

Los alumnos, "el centro de este encuentro", participarán a través de coloquios, asambleas, comunicaciones y otras actividades. El programa, como ha explicado Raquel Pizarro, directora de Extensión Universitaria de la UCAV, se celebrará en la sede de Canteros de la UCAV y en el CITES, donde se alojarán los participantes que lleguen de diferentes lugares "como Valladolid, Segovia, Salamanca, Valencia o del sur, entre otras zonas".

Todos ellos podrán disfrutar, además de las actividades académicas, de una parte más lúdica y cultural, como una visita guiada por Ávila o las veladas nocturnas con actuaciones musicales y de teatro.

La cita está organizada por la UCAV y la Asociación Encuentro de Universitarios, y cuenta con la colaboración de la Escuela Universitaria de Magisterio Fray Luis de León, la Cátedra 'Santa Teresa de Jesús' de Estudios sobre la Mujer de la UCAV, la Fundación Sicómoro y la UPSA.