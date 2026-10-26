La UCAV acoge la presentación de la biografía del científico Mariano Barbacid. - UCAV

ÁVILA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha acogido la presentación del libro 'Mariano Barbacid. La batalla contra el cáncer', una biografía sobre la trayectoria del científico que ha sido escrita por el periodista Graciano Palomo. La obra, orientada a todo tipo de público, repasa la carrera investigadora del especialista y difunde los avances alcanzados frente a esta enfermedad.

La decana de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV, Mercedes Sánchez, ha afirmado que para la institución universitaria resulta primordial ensalzar a los profesionales que dedican su vida a la lucha contra el cáncer, así como promover la investigación y el diagnóstico precoz. De igual modo, ha remarcado el compromiso del centro docente de impulsar la colaboración institucional y preparar a sanitarios para ejercer como investigadores y clínicos.

En esta línea, Sánchez ha puesto en valor la asistencia de la coordinadora de la Unidad Oncológica Médica del Complejo Asistencial de Ávila, Elena Filipovich. Según ha manifestado la decana, su presencia durante el acto ha servido para conectar la labor investigadora de Mariano Barbacid con la práctica asistencial diaria en el ámbito clínico.

Por su parte, el autor del volumen, Graciano Palomo, ha aseverado que Barbacid representa al oncólogo más destacado en la historia de España y se sitúa entre los principales referentes internacionales del sector. Asimismo, ha recordado que en sus comienzos en Virginia logró aislar y reconocer el oncogén causante de los grandes cánceres y que, más recientemente, ha conseguido aislar y eliminar en ratones el oncogén del cáncer de páncreas.

Por último, Palomo ha incidido en el impacto internacional que han alcanzado estos hallazgos sobre el cáncer de páncreas, los cuales han situado al investigador en portadas de medios de difusión mundial como 'The New York Times'. La institución anfitriona ha recordado además su labor en proyectos interdisciplinares de alcance global desde áreas científicas y tecnológicas hasta humanísticas.