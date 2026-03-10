La UCAV y la ADA firman un convenio para el apoyo a las personas con diabetes

Firma de un convenio entre la Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Asocación de Diabéticos Abulenses (ADA). - UCAV

ÁVILA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) y la Asociación de Diabéticos Abulenses (ADA) han firmado un convenio marco que permitirá realizar diferentes programas de formación e investigación, así como acciones de divulgación y colaboración conjunta en diferentes iniciativas en torno a esta enfermedad.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha rubricado este convenio, "un hito importante dentro de las relaciones institucionales que mantenemos desde la Universidad con las asociaciones abulenses".

En este sentido, ha señalado que la diabetes es "una enfermedad que afecta y afectará a muchos", por lo que considera que ADA es una asociación "muy necesaria" en la provincia, "que presta un gran apoyo, y es una gran ayuda en cuanto a educación y prevención".

La rectora además ha subrayado "la importancia que supone que los alumnos de la facultad de Ciencias de la Salud de la UCAV conozcan esta enfermedad y esta colaboración".

Por su parte, el presidente de ADA, Benito Montero, ha destacado la relevancia de esta firma porque son somos una asociación "muy pequeña" y para ellos "es muy importante tener estos apoyos, y más con una universidad como esta".

LABOR DIVULGATIVA

"La diabetes es una enfermedad aparentemente transitoria, pero evidentemente tiene sus consecuencias, y no hay mejor sitio que este para divulgarlo y que los estudiantes se puedan implicar en ello", ha añadido.

Junto a ellos, el secretario de ADA, Diego García, ha agradecido esta oportunidad para visibilizar tanto la enfermedad como la Asociación y los diferentes programas que desarrollan de información, formación y apoyo.

Con este convenio, ha asegurado que ADA apoyará a la universidad en todo lo que les pueda demandar y la UCAV hará lo propio con ellos y ha destacado que podrán hacerlo desde "el alumnado de diferentes grados de la UCAV como Enfermería, Nutrición, Fisioterapia o Psicología", cuya importancia ha remarcado para prestar apoyo a las personas con diabetes. "Son campos muy importantes en este tema", ha agregdo.

Según datos aportados por García, hay cerca de 15.000 afectados por esta enfermedad en la provincia, lo que supone aproximadamente un 10 por ciento de la población. Este acuerdo permitirá impulsar acciones conjuntas dirigidas tanto a ellos como a su entorno.