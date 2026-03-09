La UCAV celebrará del 13 al 15 de mayo el Congreso Internacional San Juan de la Cruz en Ávila y en Fontiveros

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) presenta el Congreso Internacional San Juan de la Cruz - UCAV

ÁVILA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha configurado una "completa" programación para rendir homenaje a San Juan de la Cruz con motivo del doble centenario que conmemora los 100 años de su proclamación como Doctor de la Iglesia y los 300 años de su canonización.

El congreso internacional dedicado al santo se celebrará del 13 al 15 de mayo en el Centro de Exposiciones y Congresos Lienzo Norte, en Ávila, y en Fontiveros, localidad natal del místico y poeta.

La rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha explicado en rueda de prensa que la organización de este congreso responde a "un deber como institución abulense y una muestra" del sentimiento "hacia este fontivereño ilustre".

Con esta iniciativa quieren rendir homenaje a la figura del santo y abrir la participación tanto a especialistas como al conjunto de la sociedad. Sáez Yuguero también ha recordado la dimensión de San Juan de la Cruz como "gran poeta, para muchos uno de los mejores de todos los tiempos", además de "gran místico y teólogo", y ha destacado igualmente el ejemplo de su vida y su compromiso, especialmente para los jóvenes.

Asimismo, la rectora ha subrayado el carácter internacional del encuentro, ya que ha despertado interés entre estudiosos de distintos países, especialmente del ámbito hispanoamericano. En este sentido, ha indicado que el congreso se retransmitirá en streaming, lo que permitirá seguir las sesiones desde cualquier lugar, y ha añadido que quienes acudan presencialmente también podrán participar en distintas actividades culturales y religiosas por la ciudad, pensadas para "conocer Ávila y los lugares teresianos".

Por su parte, el director del congreso, Fernando Romera, ha destacado que la iniciativa busca acercar "con un gran acto" la figura de San Juan de la Cruz, al que ha definido como "quizás el santo y poeta con más nombre en el mundo".

Romera ha señalado que su obra "es riquísima y muy amplia", por lo que el congreso supondrá una oportunidad para que los ciudadanos y los amantes de la literatura se acerquen con mayor profundidad a su legado.

En cuanto al programa, el director del encuentro lo ha definido como "completo e intenso", y ha explicado que este abordará de forma integral la vida y la obra del santo, con dos grandes vertientes: una literaria, centrada en el estudio de su poesía con especialistas y catedráticos de la literatura del siglo XVI, y otra dedicada a su pensamiento espiritual, con la participación de algunos de sus investigadores más reconocidos.

Junto a estas sesiones, el congreso incluirá mesas redondas, conferencias plenarias y actividades complementarias vinculadas a la poesía y la música. Las dos primeras jornadas se celebrarán en el Lienzo Norte, mientras que la última se trasladará a Fontiveros, donde se organizarán actividades ligadas a una peregrinación a la casa y villa natal del santo. El programa completo está disponible en la web del congreso (https://congresosanjuandelacruz.es/programa/), donde también se han abierto las inscripciones, que pueden realizarse de forma gratuita.