La UCAV conecta la ciencia ficción con la educación en unas jornadas internacionales - UCAV

ÁVILA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha inaugurado la I Jornada Internacional 'Ciencia ficción y educación', un programa compuesto por una decena de conferencias, con el que se aborda el género como elemento en el proceso de aprendizaje y conecta la ciencia ficción con la educación.

Para ello se ha contado con investigadores de la propia UCAV, de la Universidad de Salamanca y, desde Argentina, la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino (UNSTA) y la Universidad Tecnológica Nacional.

Las jornadas están impulsadas por el grupo Investigación, Tecnología y Humanidades (ITH), un equipo que, según el decano de la facultad de Humanidades y Educación de la UCAV, Fernando Romera, ha buscado integrar la tecnología, las humanidades y la educación, a través de unas jornadas que las pusieran en relación.

Con esta cita se busca "tratar de acercar esta literatura de ciencia ficción a los planes de estudio". "Es un género que tiene mucho que aportar, como demuestran los buenos resultados en los países anglosajones, aunque aquí en ocasiones se considere un género menor", ha remarcado.

En palabras de la coorganizadora de estas jornadas, Diana Eguía, se trata de "unas sesiones transversales, como el género en sí mismo", en las que, entre otros temas, se abordará cómo la ciencia ficción puede servir para la creación de contenidos científico-técnicos destinados a las aulas, de cómo el género ha influido en grandes pensadores o de cómo puede adaptarse un juego de rol a la enseñanza de la lengua.

Además, como explica Eguía, se abordará la ciencia ficción como objeto terapéutico, "a través de la literatura creativa los beneficiarios crean comunidad y disfrutan".

Las jornadas han arrancado con la conferencia inaugural impartida por Paz Pérez (UNSTA), bajo la pregunta '¿De qué hablamos cuando hablamos de ciencia ficción?'.

El viernes concentrará el núcleo principal del programa, con diferentes conferencias organizadas en tres bloques (Ciencia ficción, pensamiento y formación, El anacronópete y los orígenes de la ciencia ficción, y Ciencia ficción y prácticas didácticas), así como la conferencia de cierre a cargo de Fernando Romera, 'Del cuento fantástico y los topoi medievales a la literatura de ciencia ficción'.

Las diferentes sesiones podrán seguirse en la UCAV y también de manera online.

Con ellas, la Universidad reafirma su apuesta por una formación interdisciplinar, en este caso, en torno a un género cada vez más presente en diferentes medios como la literatura, el cine, los videojuegos o los juegos de mesa