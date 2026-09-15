La UCAV da la bienvenida a sus alumnos con actividades recativas y música para dar a conocer la institución

Bienvenida a los nuevos alumnos. - UCAV

ÁVILA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado su Welcome Party, un evento con actividades recreativas, música y otras propuestas para recibir a los alumnos en un nuevo curso y presentarles los diferentes servicios y opciones que la Universidad les ofrece.

Se trata de una fiesta de bienvenida que, como ha explicado la directora de Promoción y Desarrollo de la UCAV, Noelia Muñoz, "saca a los alumnos de las aulas para que vean todas las actividades complementarias que pueden realizar durante sus estudios".

De esta forma, han podido conocer, entre otras opciones, diferentes títulos que se ofrecen dentro de los grados, como el de Experto en Tecnología del Automóvil de Competición. "Está el coche de competición para aquellos alumnos de las ingenierías que estén interesados, o los compañeros de Comunicación que están buscando estrellas para las redes sociales de la UCAV", ha añadido la responsable a través de un comunicado.

La Welcome Party, además, como subraya Muñoz, es "una oportunidad para que los alumnos conozcan a compañeros de otras titulaciones, en un espacio abierto donde divertirse y tomar algo".

Así, entre juegos hinchables, regalos, refrescos, comida y buen ambiente, los alumnos han podido conocer, de la mano de sus responsables, los programas de Movilidad Académica, los Laboratorios, los servicios de Deporte, Extensión Universitaria, Pastoral, Voluntariado y Misiones, la Hermandad de los Estudiantes, las cátedras CEUICN y Kerbest-UCAV o la plataforma Renace.

En cuanto a las titulaciones complementarias, los estudiantes se han acercado a algunas como el título universitario en Experto de Urgencias, Emergencias y Catástrofe, el diploma universitario superior en Fisioterapia Deportiva, el título de Experto Universitario de postgrado en Robótica y Diseño Industrial, o el citado título de Experto en Tecnología del Automóvil de Competición, donde los alumnos compiten con el equipo UCAV Racing Engineering.