La UCAV destaca el papel "fundamental" de la fisioterapia en los tratamientos contra el cáncer

I Congreso Internacional y XII Jornadas de Fisioterapia sobre 'Actualización en Fisioterapia oncológica: prevención y tratamiento de las complicaciones y secuelas del paciente con cáncer', en la UCAV. - UCAV

ÁVILA 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha destacado el papel "fundamental" de la fisioterapia en los tratamientos oncológicos, un tema que se ha abordado en un congreso con la participación de voces autorizadas de distintas instituciones médicas y académicas.

Bajo el título de I Congreso Internacional y XII Jornadas de Fisioterapia sobre 'Actualización en Fisioterapia oncológica: prevención y tratamiento de las complicaciones y secuelas del paciente con cáncer', el programa ha contado con expertos de la Unidad Oncológica Médica del Complejo Asistencial de Ávila, la Universidad Católica de Honduras (Unicah), la Universidad de Salamanca, la Asociación Española contra el Cáncer y la Sociedad Española de Fisioterapia Oncológica.

En este contexto, la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero, ha presidido la inauguración de esta cita, que "sirve para seguir profundizando acerca de la fisioterapia y sobre un tema que a afecta a todos".

"El papel del fisioterapeuta es fundamental en los tratamientos oncológicos y puede ayudar mucho a los pacientes, va mucho más allá de especialidades como la traumatología", ha indicado, según un comunicado recogido por Europa Press.

Además, Sáez Yuguero ha destacado la participación de las diferentes instituciones y expertos en este Congreso, como la coordinadora de la Unidad Oncológica Médica del Complejo Asistencial de Ávila, Elena Filipovich, de quien ha remarcado su gran vinculación con esta ciudad.

"Estos profesionales van a ayudar a nuestros alumnos, que tienen que formarse tanto en procedimientos técnicos como en el acompañamiento a los pacientes, en muchas ocasiones pasarán mucho tiempo con ellos", ha añadido.

Por su parte, la coordinadora del grado en Fisioterapia de la UCAV, Ana Martín, ha explicado que el carácter de congreso internacional que este año se estrena se debe a "la colaboración con la Universidad Católica de Honduras, con la que la UCAV comparte línea de investigación en fisioterapia oncológica" y que participa en el Congreso a través de la directora de Investigación Científica e Innovación, Suyapa Bejarano, "una oncóloga de prestigio".

Asimismo, Martín ha subrayado "el importante papel" de la fisioterapia en la prehabilitación, en el estado agudo y a largo plazo con las secuelas, así como en los cuidados paliativos. "Las investigaciones abalan estos tratamientos y cada vez los pacientes acuden más a fisioterapeutas", ha explicado.

De esta forma, se tratan posibles secuelas, "algunas son comunes en todos los tipos de cáncer, como la sarcopenia, la fatiga o el dolor, y otras específicas como disfunciones en la extremidad superior o el linfedema en el caso del cáncer de mama".

El congreso cuenta, entre otros asistentes, con la presencia de pacientes, a los que la Universidad ha invitado a este congreso para mostrar la labor y las posibilidades del fisioterapeuta en los procesos oncológicos.