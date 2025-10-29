UCAV inaugura el curso académico con 4.500 alumnos y el objetivo de seguir construyendo "una gran universidad"

ÁVILA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha celebrado este miércoles la inauguración oficial del curso académico 2025/2026, en el que cuenta con 4.500 alumnos, con el objetivo de seguir construyendo una "gran universidad" como así lo ha asegurado su rectora, María del Rosario Sáez Yuguero.

El acto ha contado con la presencia de autoridades académicas, estudiantes y personal docente y la jornada ha comenzado con una misa presidida por el Obispo de la Diócesis de Ávila y Gran Canciller de la UCAV, Jesús Rico, en el Monasterio de La Encarnación.

Durante la homilia, el prelado ha animado a la comunidad universitaria a inspirarse en John Henry Newman para la búsqueda de la sabiduría.

Seguidamente se ha celebrado el acto académico en el salón de actos de la Universidad en él se ha presentado la memoria del curso 2024/2025 con los diferentes logros alcanzados y donde la rectora se ha mostrado "muy ilusionada" de estar en este "trampolín de salida para seguir haciendo de la UCAV la gran universidad" que se quiere que sea.

"Somos una universidad pequeña, pero una universidad con alma, y tratamos de dar una formación integral a nuestros alumnos con un trato personal, para que sean, además de buenos profesionales, buenas personas", ha aseverado Sáez Yuguero, quien ha recordado que comienza el curso con una nueva titulación, el grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFYD).

La lección inaugural del acto la ha ofrecido Diego Vergara, decano de la facultad de Ciencias y Artes de la UCAV, quien ha querido "propiciar un diálogo integrador entre ciencia, tecnología, humanidades y sostenibilidad" y avanzar hacia una "ingeniería responsable".

Vergara ha hecho un recorrido por la evolución de la ciencia de materiales, abarcando tanto la investigación científica sobre materiales emergentes como su representación en las obras de ciencia ficción, de las que destaca que son "narrativas que cautivan tanto por su riqueza técnica como por las inquietudes filosóficas, éticas y sociales que suscitan".

Ha concluido su intervención al indicar que los materiales, la tecnología robótica, la inteligencia artificial o cualquier herramienta, deben usarse "con responsabilidad", ya que, "la tecnología, por sí sola, no garantiza un futuro mejor".