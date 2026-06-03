UCAV ofrece el próximo curso 3 nuevas titulaciones sobre Sostenibilidad, Liderazgo Empresarial y reverificación de ADE

La vicerrectora y la vicedecana durante la presentacíón de las tres nuevas titulaciones que ofrece la UCAV el próximo curso. - UCAV

ÁVILA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado las tres nuevas titulaciones oficiales que comenzará a impartir desde el próximo curso, concretamente los universitario en 'Información sobre Sostenibilidad', y 'Estrategia, Liderazgo y Gestión Empresarial (MBA)' y la reverificación del grado en ADE, con diferentes menciones.

La vicerrectora de Ordenación Académica, Lourdes Miguel, ha presentado estas nuevas titulaciones, lo que supone " una noticia de especial relevancia para la UCAV y toda la comunidad universitaria", acdemás de ser "un paso más" en el "compromiso por la excelencia educativa, la innovación, y la adaptación constante a las necesidades de la sociedad y del mercado laboral".

Asimismo, ha explicado que el máster universitario en Información sobre Sostenibilidad es "una propuesta innovadora ante la creciente necesidad" de profesionales capaces de gestionar, interpretar y comunicar información relacionada con la sostenibilidad, la responsabilidad corporativa y los objetivos de desarrollo sostenible.

Acerca del MBA ha destacado su enfoque para formar directivos y profesionales "con una visión estratégica de la empresa y una sólida, capacidad de liderazgo" y sobre la reverificación del grado en ADE, la vicerrectora ha apuntado que supone "una mejora sustancial del programa, al reforzar su conexión con las necesidades actuales del tejido empresarial".

Por su parte, la vicedecana de la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la UCAV, María Sánchez, ha afirmado que estas titulaciones "responden a la necesidad de las empresas de contar con profesionales para gestionar recursos de forma eficiente, tomar decisiones estratégicas y adaptarse a entornos económicos, tecnológicos y sociales en constante evolución".

Asimismo, Sánchez ha precisado que ADE incorpora dos menciones "especialmente alineadas con las necesidades del mercado laboral" como el Marketing Digital e Inteligencia de Mercado y Recursos Humanos y Psicología Organizacional.

"Estas nuevas titulaciones son muestra de la estrategia de la UCAV para seguir a la vanguardia de la formación universitaria", como ha aseverado la responsable de la UCAV.