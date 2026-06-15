La UCAV participa en la EU Green Week con una jornada y un taller científico y técnico

Jornada 'Estado de conservación y bioeconomía de los pastizales' en la UCAV. - UCAV

ÁVILA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) participa en la Semana Verde Europea (EU Green Week) con la organización de la jornada 'Estado de conservación y bioeconomía de los pastizales', un taller científico y técnico enmarcado en el Proyecto OpenPAS, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) a través del Programa Interreg Sudoe.

Durante esta jornada, los investigadores han dado a conocer cómo OpenPAS analiza la compatibilidad entre la conservación de los pastizales europeos y el desarrollo de una bioeconomía rural sostenible, han informado a Europa Press fuentes de la institución académica.

Además, como explica Javier Velázquez, investigador principal y coordinador de OpenPAS, la jornada ha tenido como uno de sus grandes objetivos "divulgar la importancia de este tipo de ecosistemas y presentar sus beneficios, como ser sumidero de carbono o prestar servicios a la sociedad".

El encuentro ha reunido a académicos, administraciones públicas, ONGs y gestores y en el mismo han participado expertos de la UCAV, Darwin Geospatial, Junta de Castilla y León, IPE CSIC, Generandi y Monte Mediterráneo Foundation.

En este marco, se ha abordado el estado de los pastos, su valor para la biodiversidad y su papel en la mitigación del cambio climático, con especial atención a los hábitats de interés comunitario dentro de la red Natura 2000 en Castilla y León.

La UCAV, a través de esta actividad, pretende acercar el conocimiento sobre estos ecosistemas a toda la sociedad, y pone en valor los beneficios que ofrecen para todos.