La UCAV participa en la Semana de la Ciencia de CyL con 32 actividades del 10 al 14 de noviembre

ÁVILA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Católica de Ávila (UCAV) ha presentado el programa de actividades con el que participará en la Semana de la Ciencia de Castilla y León 2025, una iniciativa impulsada por la Junta de Castilla y León y canalizada a través de las universidades de la comunidad, que se celebrará del 10 al 14 de noviembre y reunirá decenas de propuestas con el objetivo de acercar la investigación y la innovación a la sociedad.

El director de la Unidad de Cultura Científica de la UCAV, Héctor Zapatera, ha detallado que el programa comenzará con una exposición digital en el Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, que se podrá visitar durante toda la semana, en la que se expondrán los trabajos realizados por los alumnos del grado en Enfermería acerca de personalidades ilustres del mundo de la salud.

Entre las 32 actividades previstas, figuran también un taller de física y química en el centro de Fundabem de la Aldea del Rey Niño y una charla-taller en el Episcopio, el martes a las 17.30 horas, sobre el poder del ejemplo en la educación digital de hijos y alumnos.

Zapatera ha subrayado además la importancia de la participación de estudiantes de Primaria, ESO y Bachillerato, quienes "podrán descubrir las instalaciones de la UCAV y ser parte de la ciencia".

Por su parte, los profesores de la UCAV se desplazarán a distintos centros educativos para desarrollar las actividades previstas. El director de Programas de Investigación y Proyectos de la UCAV, David Sánchez, por su parte ha destacado el compromiso de la Universidad Católica de Ávila con las actividades de investigación y con la transferencia del conocimiento, que se refleja en una presencia cada vez mayor en este programa.

"Es fundamental que los resultados se trasladen a la sociedad, y eso es en lo que consiste la Semana de la Ciencia", ha añadido, para después recordar que la UCAV ha planteado propuestas desde sus 24 grupos de investigación y las cuatro facultades que la integran: Ciencias de la Salud, Ciencias y Artes, Humanidades y Educación, y Ciencias Sociales y Jurídicas.

Algunas de las actividades podrán seguirse vía streaming a través del canal de YouTube de la UCAV, mientras que el programa completo se encuentra disponible en la página web de la universidad.