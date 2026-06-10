UCAV presenta una herramienta que monitoriza el estado de los pastos en áreas mediterránea, alpina y atlántica

Un momento de la jornada. - UCAV
ÁVILA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Universidad Católica de Ávila (UCAV), beneficiario principal y coordinador del Proyecto OpenPAS, ha organizado una jornada para la presentación de la herramienta Habitat Hub Visor, desarrollada en el marco de esta iniciativa y que permite monitorizar el estado de conservación de pastos en tres regiones biogeográficas (mediterránea, alpina y atlántica) del SUDOE.
La presentación ha estado a cargo del cofundador de Darwin Geospatial, colaborador tecnológico de OpenPAS, Mario García, un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del Programa Interreg SUDOE 2021-2027.
Para la realización del proyecto, la UCAV lidera un consorcio europeo compuesto por siete instituciones académicas y científicas más, las españolas Generandi, Fundación Monte Mediterráneo y CSIC - Instituto Pirenaico de Ecología, las portuguesas Floradata - Biodiversidade, Ambiente e Recursos Naturais, Lda y Comunidade Intermunicipal do Alto MInho y las francesas Association des Éleveurs de Dordogne y Park Naturel Les Causses du Quercy.
La jornada ha sido dirigida por el investigador principal y coordinador de OpenPAS, Javier Velázquez, según informa la instutición académica a través de un comunicado.
Durante el encuentro se ha explicado el funcionamiento de Habitat Hub Visor, que hace uso de imágenes procedentes de satélites para monitorizar pastos, de forma precisa y continua, en tres regiones biogeográficas (mediterránea, alpina y atlántica).
"A partir de estos datos, a través de aprendizaje automático, reportamos cuál va a ser el estado de conservación de estos hábitats para poder llevarlo a la gestión", añade la información.
La herramienta utiliza modelos de deep learning para crear representaciones dinámicas de los hábitats estudiados. Además, con la integración de otras tecnologías de teledetección e inteligencia artificial, será posible analizar indicadores que informen sobre el estado de conservación, tales como la superficie ocupada, estructura, función y perspectivas futuras.
"De esta forma, el proyecto prosigue su avance hacia nuevos pasos que incluyen la ciencia ciudadana, abriendo la participación en el mismo. Una vez más, ciencia, tecnología y sostenibilidad trabajando juntas para proteger nuestro patrimonio natural", concluye la información.