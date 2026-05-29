UCCL acusa a Agricultura de sacar la convocatoria de ayudas a seguros agrarios sin debate previo y sin oír a las OPA

Imagen de archivo de un viñedo dañado por el pedrisco - UCCL

VALLADOLID 29 May. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de la Unión de Campesinos en Castilla y León han reprochado a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en funciones que haya publicado este viernes la Orden de convocatoria de las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios "sin debate previo y sin oír a las OPA".

UCCL ha trasladado su "más absoluto desacuerdo" con la gestión de seguros agrarios por parte de la Junta de Castilla y León y ha afeado que remitiese el borrador de la Orden a las 14.00 horas de ayer para publicarla este viernes en el Bocyl.

"¿Da esto algún margen para la negociación y aportación de observaciones?", se ha preguntado la OPA que ha cifrado en cerca de 400.000 las hectáreas de cereal que se quedan sin apoyo la Administración autonómica.

UCCL ha recordado en concreto que la Junta no subvenciona la contratación del seguro agrario en el módulo P (pedrisco e incendio) en viñedo y en cereales, que sí aplica en otras líneas de seguros, como remolacha, patata o forrajes. A esto ha añadido que otras comunidades autónomas también subvencionan el módulo P, por lo que ha advertido agravios comparativos en el territorio nacional.

UCCL ha considerado por otro lado que el apoyo a los seguros agrarios por parte del Gobierno de Castilla y León es "un mero enunciado de buenas intenciones como tantos otros" ya que no se plasma en actuaciones concretas y ha situado en torno al 13 y al 14 por ciento la media de apoyo del resto de comunidades, frente al 9 por ciento en Castilla y León.

En este sentido, ha exigido a la Junta de Castilla y León que apoye la contratación de seguros agrarios hasta el máximo permitido por la Unión Europea.