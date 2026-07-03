UCCL alerta de pérdidas de hasta el 45 por ciento en los cereales de CyL por las olas de calor y reclama medidas

VALLADOLID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) alerta del grave impacto que las altas temperaturas están teniendo sobre los cultivos de cereal en la Comunidad. Las olas de calor registradas durante las últimas semanas han provocado importantes mermas de producción que, en numerosas explotaciones, alcanzan ya entre el 40 % y el 45 % de la cosecha prevista.

Hasta el pasado mes de mayo, las perspectivas apuntaban a una campaña muy favorable gracias a las lluvias de primavera. Sin embargo, el intenso calor de las últimas semanas ha acelerado la maduración del cultivo y reducido notablemente los rendimientos. Como consecuencia, más de tres cuartas partes de la superficie cerealista de Castilla y León obtendrán producciones inferiores a los 3.000 kilogramos por hectárea.

A esta importante reducción de la cosecha se suma, denuncia UCCL, una situación económica cada vez más preocupante. La campaña 2025/2026 vuelve a situar a miles de explotaciones de Castilla y León en una situación insostenible. Los precios que perciben los agricultores han caído hasta niveles que, en numerosos casos, ni siquiera permiten cubrir los costes de producción, mientras que los gastos en fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros y financiación continúan muy por encima de los registrados antes de la crisis.

En muchas explotaciones, las pérdidas económicas se sitúan entre 200 y 400 euros por hectárea, comprometiendo seriamente su viabilidad.

La organización muestra también su preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando la campaña de recolección. Las altas temperaturas y la baja humedad incrementan el riesgo de incendios durante las labores de cosecha, por lo que UCCL recuerda la importancia de extremar las medidas de prevención y revisar la maquinaria para evitar incidencias.

Ante esta situación, UCCL, a través de un comunicado recogido por Europa Press, valora el anuncio realizado por el Ministerio de Agricultura, pero considera que las ayudas previstas resultan insuficientes para compensar las pérdidas del sector en la principal comunidad productora de cereal de España.

Por ello, la organización reclama ayudas urgentes para el sector cerealista, una mejora del sistema de seguros agrarios y una respuesta firme por parte de la Consejería, acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León.

"Las pérdidas de producción provocadas por el calor se suman a unos precios que no cubren los costes de producción. Castilla y León necesitan una respuesta proporcional a la importancia de un sector esencial para nuestra Comunidad", concluyen desde UCCL.