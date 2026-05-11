UCCL critica que la Junta no ha pagado las ayudas de zonas desfavorecidas y agricultura ecológica de 2025

VALLADOLID 11 May. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha criticado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta todavía no ha pagado las ayudas de zonas desfavorecidas y agricultura ecológica de 2025.

La organización agraria ha apuntado al "enfado" de agricultores y ganaderos de la Comunidad por esta situación, que se une a la "grave" del sector, derivada del "incremento desmesurado de los costes de producción".

Esto hace "necesario que los agricultores y ganaderos tengan liquidez" para poder hacer frente a los pagos de esta nueva campaña 2026, ha advertido UCCL en un comunicado recogido por Europa Press.

"Que las cosas de palacio van despacio ya lo sabemos, pero no se dan cuenta del perjuicio extraordinario que causan en la situación económica de las granjas y explotaciones, que con los conflictos bélicos actuales que hacen subir exagerada e irresponsablemente los costes de producción y la incomprensible bajada de precios por los productos, necesitan como agua de mayo la recepción de las ayudas", ha subrayado la organización.

En este sentido, ha señalado que hay que tener en cuenta que la ayuda a zonas desfavorecidas es la única en la que se establece una diferenciación a favor de los agricultores y ganaderos a título principal, extremo este que UCCL defiende como un requisito que "debería exigirse en todo tipo de ayudas del sector".

Por otra parte, respecto del sistema productivo ecológico, el mantenimiento de esta práctica agronómica debe ser "apoyada por los importantes beneficios medioambientales y sociales que provoca, y desde la administración debe recompensarse", pero "en tiempo y forma", ha apostillado.

"No vale con manifestar en los discursos políticos el apoyo a la agricultura ecológica, si luego no se traslada a la efectividad de las medidas de apoyo, y una de las más importantes es el pago de la práctica ya realizada", ha sentenciado.