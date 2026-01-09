UCCL denuncia que el acuerdo UE-Mercosur recién aprobado no tiene garantías para el campo europeo. - UCCL

VALLADOLID 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León ha denunciado que el Consejo de la Unión Europea ha dado hoy luz verde al acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur sin garantizar una protección efectiva para agricultores y ganaderos europeos, pese a la oposición expresada por varios Estados miembros. UCCL explica que la aprobación del acuerdo se ha producido por mayoría cualificada, a pesar del voto en contra de países como Francia, Irlanda, Hungría y Polonia, que han advertido del impacto negativo que el tratado tendrá sobre sus sectores agrarios.

La organización se muestra muy crítica con el Gobierno de España y lo tilda de hipócrita al haber votado a favor de un acuerdo que deja al campo en una situación de clara vulnerabilidad. Insiste en que, en este acuerdo político, el Gobierno de España debería haberse posicionado en contra, como ha hecho el francés, para evitar importaciones de productos que no cumplan con la normativa europea.

"Una vez más, el campo europeo vuelve a ser la moneda de cambio de la política comercial de la UE. Se aprueba un acuerdo que pone en riesgo miles de explotaciones sin asegurar condiciones de competencia justa", denuncian desde la organización. "Y todo esto con la complicidad del Gobierno de España, que ha perdido definitivamente la oportunidad de ponerse al lado de sus agricultores y ganaderos. Nosotros no nos vamos a quedar de brazos cruzados".

UCCL subraya que, aunque Bruselas ha aprobado mecanismos internos de salvaguarda, los países del Mercosur no han confirmado públicamente que acepten esas cláusulas, ni cómo se aplicarían en la práctica. "Europa se compromete sobre el papel, pero la otra parte no. Sin reciprocidad real y sin compromisos claros del Mercosur, las salvaguardas no son más que una promesa vacía", advierten.

La organización alerta de que el acuerdo permite la entrada de productos que no cumplen las mismas exigencias sanitarias, ambientales y de bienestar animal que se imponen a los productores europeos, lo que supone competencia desleal y una amenaza directa a la viabilidad del modelo de agricultura profesional.

Asimismo, UCCL lamenta el cambio de posición de Italia, que en diciembre había manifestado reservas y que finalmente no ha bloqueado el acuerdo, facilitando que se alcanzara la mayoría cualificada necesaria.

La OPA recuerda que la aprobación de hoy no supone la entrada en vigor inmediata del acuerdo, que deberá pasar todavía por el Parlamento Europeo y, previsiblemente, por procesos de ratificación nacional, y anuncia que seguirá trabajando para frenar su aplicación en las actuales condiciones. "Sin cláusulas espejo obligatorias, sin controles reales y sin salvaguardas automáticas, este acuerdo es un mal acuerdo para el campo europeo", concluye UCCL. "Y así lo mostraremos en las calles con nuestros tractores", concluyen.