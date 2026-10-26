UCCL exige a la Junta actualizar los costes de producción de la leche de vaca

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VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha exigido a la Junta la actualización urgente del estudio de costes de producción de la leche de vaca, tras advertir de que el último informe disponible solo recoge datos hasta febrero de 2025, lo que deja al sector en una situación de "indefensión y desinformación" frente a la industria en las renovaciones contractuales. Por este motivo, y para reclamar el correcto funcionamiento de la ley de la cadena alimentaria, la organización agraria participará este miércoles, 28 de octubre, en una gran tractorada convocada a nivel nacional.

La organización ha criticado que el último documento conjunto elaborado por la Universidad de Valladolid (UVa) y la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) sitúa el coste medio de 2024 en 46,71 euros por cada cien kilos de leche y en 45,73 euros en los dos primeros meses de 2025, unos valores muy por debajo de los costes reales.

A este respecto, el responsable de vacuno de leche de UCCL, David Alonso Pérez, ha advertido de que, sin informes técnicos oficiales y periódicos, la transparencia legal se convierte en "papel mojado" y priva a los ganaderos de una base sólida para negociar un precio justo.

UCCL ha puesto de relieve que las seiscientas explotaciones activas en la Comunidad--concentradas mayoritariamente en León (26 por ciento), Palencia (19 por ciento), Ávila (13 por ciento) y Zamora (13 por ciento)--afrontan un escenario crítico este año 2026.

Mientras que el precio medio percibido por el productor ha descendido un 14 por ciento respecto al arranque del ejercicio, los gastos clave han experimentado fuertes subidas: la paja se ha encarecido un 52 por ciento, el gasóleo un 22 por ciento, la electricidad un 20 por ciento, la veza un 16 por ciento, la alfalfa un 10 por ciento y los piensos un seis por ciento.

Como consecuencia de estas subidas, la organización ha alertado de que el coste de producción medio en las granjas ya ha rebasado los 50 céntimos y continúa en ascenso. En este contexto, ha insistido en que la distribución de la ganancia hacia el ganadero debe situarse por encima de los costes de producción para asegurar la viabilidad de la cadena, al tiempo que ha recordado las manifestaciones parlamentarias del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, sobre la necesidad de que todos los eslabones obtengan precios superiores a sus costes.

Por último, UCCL ha reclamado a la Consejería de Agricultura la publicación inmediata de la actualización de la actual campaña y el establecimiento de un seguimiento continuo. Asimismo, la organización ha defendido el valor alimentario insustituible de la leche de vaca entera frente a las evidencias científicas que descartan riesgos cardiovasculares y ha instado a la ciudadanía castellanoleonesa a consumir producto nacional y de proximidad.