UCCL insta a la Junta a rebajar las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa ante una evolución favorable

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) considera que la evolución favorable de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), sin la aparición de nuevos focos fuera de las zonas conocidas, permite revisar "de inmediato" las medidas vigentes hasta el 30 de noviembre.

La organización entiende que "la situación actual ya no justifica mantener unas restricciones diseñadas para un escenario de máxima prevención", ha asegurado UCCL en un comunicado recogido por Europa Press.

La organización agraria ha recordado que, durante las últimas semanas, la Junta de Castilla y León decidió suspender todas las ferias, mercados y concentraciones ganaderas y reforzar simultáneamente las medidas de bioseguridad en explotaciones, transportes y movimientos de animales.

Estas actuaciones, adoptadas con carácter temporal y preventivo, respondían al principio de máxima prudencia y se alineaban con decisiones similares en otras comunidades autónomas.

UCCL ha reconocido "el valor de este enfoque inicial", pero ha apuntado que ya exigió a la Junta medidas de contingencia ante el "inmovilismo" mostrado en un primer momento por la Dirección General con el fin de no poner en peligro la ganadería de la Comunidad y ha subrayado que "ahora es necesario avanzar hacia una aplicación más proporcionada".

Así, la organización agraria solicita a la Consejería que mantenga las restricciones "únicamente" allí donde existe un riesgo real, como es el caso del ganado procedente de Francia o de otras zonas con focos confirmados.

FLEXIBILIDAD Y VACUNACIÓN

En cambio, pide una flexibilización de las normas dentro de Castilla y León, donde no se han notificado casos y donde los ganaderos han cumplido "rigurosamente" las indicaciones de bioseguridad.

"Mantener bloqueada la actividad en municipios sin riesgo supone un perjuicio innecesario para explotaciones que necesitan recuperar la normalidad cuanto antes", ha añadido.

En este sentido, UCCL ha reclamado la reapertura inmediata de ferias y mercados ganaderos y el funcionamiento habitual de las lonjas, espacios "clave" para el comercio de animales y para la transparencia en la formación de precios. La organización considera que las circunstancias actuales permiten reactivar estas actividades sin comprometer la sanidad animal.

Además, ha insistido en que los meses de invierno representan la mejor oportunidad para avanzar en la vacunación, al tratarse de un periodo con menor presencia de insectos vectores.

Por ello solicita que se realice la inmunización en todas las explotaciones de la Comunidad con el fin de llegar a la primavera con la cabaña bovina totalmente protegida.

La organización ha agregado que la estabilización de la enfermedad y la ausencia de nuevos focos permiten adoptar ya un enfoque "más equilibrado", que combine la seguridad sanitaria con la necesidad de recuperar la actividad económica del sector.